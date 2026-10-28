Mucho teatro y música: Estos son los eventos culturales que llegarán a Saltillo en noviembre

El mes de octubre casi termina y en la recta final del 2026 noviembre llegará a Saltillo con una considerable oferta de eventos culturales, entre teatro, música y exposiciones, que llenarán la agenda las próximas semanas. Novedades teatrales Uno de los grandes estrenos que está por llegar es “Reflejos de ella: exploración onírica sobre la figura de Sor Juana Inés de la Cruz” de Fernanda del Monte, con la dirección de Mabel Garza Blackaller. Este montaje de la compañía Luz del Norte es posible gracias al apoyo del programa “En Compañía de la Compañía”, una iniciativa de acompañamiento a la creación escénica propuesta por la Compañía Nacional de Teatro, que aportó con financiación y asesoramiento a la producción.

La obra separa a Sor Juan Inéz de la Cruz y a Juana Inés de Asbaje y Ramírez para luego establecer un diálogo entre las dos facetas de la escritora novohispana, conflictos entre la inconformidad, la rebeldía, la juventud y la madurez. Las funciones serán del 12 al 15 de noviembre, jueves y sábado a las 20:00 horas y domingo a las 18:00 horas en el Centro Cultural La Besana con entrada libre. En ese mismo espacio, del 20 al 29 de noviembre, viernes, sábados y domingo, la compañía The Voice Studio presentará el musical “Eres bueno, Charlie Brown”, que llevará a escena los personajes creados por Charles M. Schulz, con el mismo espíritu juguetón y divertido.

Cuenta con la dirección de Andrés Hernández y tendrá funciones los viernes y sábados a las 20:30 horas y sábados y domingos a las 17:00 horas. Los boletos ya se pueden adquirir por el Instagram de la compañía en @thevoicestudio_slw o a los WhatsApp 844 273 5054 y 844 163 2587. Música y ópera en escena La Compañía de Ópera de Coahuila presentará el 6 de noviembre a las 20:00 horas una función única de la obra “Don Giovanni” de Mozart, un clásico de este repertorio, donde estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila y el Coro Lobos Universitarios de la UAdeC.

Dirigido por Arturo Rodríguez, este montaje contará con la participación destacada de cantantes como José Manuel Alfaro, Pamela Pereyra, Ariadna Sandoval Silva, Adriana Molina, Guillermo Villanueva, Humberto Ávila y José Luis Marrero, así como el propio Rodríguez. Los boletos ya se encuentran a la venta en taquilla y en línea a través de la página Newticket.com.mx con un costo de $200 pesos en zona general y $250 pesos en zona diamante. Y luego de inundar con música sacra la Catedral de Santiago junto a la Compañía de Ópera de Saltillo, la Orquesta Metropolitana de Saltillo se presentará en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler la Sinfonía no. 3 de Beethoven, conocida como la “Eroica”, la cual iba a ser dedicada a Napoleón Bonaparte originalmente, pero el autor borró su nombre cuando el militar se autoproclamó emperador.

Con la participación solista del chelista Daniel Suárez Nordet, este concierto se llevará a cabo el 13 de noviembre a las 20:15 horas. Los boletos ya se pueden adquirir por medio de la plataforma Boletrix desde 100 hasta 250 pesos. Exposiciones imperdibles Aunque algunas de estas exposiciones se inauguraron este mes de octubre, en el marco del Festival Ánimas del Desierto, o en septiembre como parte del Festival Fotoseptiembre, durante el mes que viene podrás seguir disfrutando de sus propuestas. El Centro Cultural Teatro García Carrillo alberga la muestra fotográfica “Sobre la veleidad de la memoria. Una égloga islandesa” de Alfredo Esparza Cárdenas, que retrata la vida rural en un pueblo de Islandia, estableciendo paralelos con los retos y crisis a los que también se enfrenta el campo del noreste mexicano.

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