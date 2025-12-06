Presentación de ‘El Cascanueces’ conquista al público saltillense en su edición 2025

La atmósfera festiva tomó el Teatro de la Ciudad Fernando Soler en Saltillo ayer viernes con la presentación del clásico navideño El Cascanueces , un montaje que volvió a reunir a familias enteras en dos funciones que agotaron localidades.

El espectáculo fue fruto de la colaboración entre la Secretaría de Cultura del Estado y el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, como parte de la programación decembrina que busca acercar eventos de primer nivel al público local.

Bajo la dirección artística de Rodolfo Moreno Márquez, bailarines del Centro de Estudios Dancísticos y del Ballet Profesional Coahuila dieron vida a una puesta en escena cargada de virtuosismo, color y precisión técnica.