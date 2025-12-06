Presentación de ‘El Cascanueces’ conquista al público saltillense en su edición 2025

El tradicional ballet reunió a cientos de familias en dos funciones abarrotadas en el Teatro Fernando Soler

La atmósfera festiva tomó el Teatro de la Ciudad Fernando Soler en Saltillo ayer viernes con la presentación del clásico navideño El Cascanueces, un montaje que volvió a reunir a familias enteras en dos funciones que agotaron localidades.

$!La colaboración entre la Secretaría de Cultura de Coahuila y el IMCS permitió acercar un espectáculo de talla internacional a las familias de Saltillo.
La colaboración entre la Secretaría de Cultura de Coahuila y el IMCS permitió acercar un espectáculo de talla internacional a las familias de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

El espectáculo fue fruto de la colaboración entre la Secretaría de Cultura del Estado y el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, como parte de la programación decembrina que busca acercar eventos de primer nivel al público local.

Bajo la dirección artística de Rodolfo Moreno Márquez, bailarines del Centro de Estudios Dancísticos y del Ballet Profesional Coahuila dieron vida a una puesta en escena cargada de virtuosismo, color y precisión técnica.

$!La participación de los artistas invitados del Ballet Nacional de Cuba elevó el brillo del montaje, recibiendo ovaciones del público saltillense.
La participación de los artistas invitados del Ballet Nacional de Cuba elevó el brillo del montaje, recibiendo ovaciones del público saltillense. FOTO: CORTESÍA

La participación especial de Elisa Carmen Ruby, practicante en el Ballet Nacional de Cuba, y de Roque Salvador Rodríguez, integrante de la misma agrupación, añadió un brillo especial a la presentación, recibiendo ambos una prolongada ovación del público que reconoció su talento.

Autoridades municipales destacaron que la asistencia desbordada demuestra el interés de las y los saltillenses por actividades culturales de calidad.

$!Bailarines del Centro de Estudios Dancísticos y del Ballet Profesional Coahuila ofrecieron una interpretación de gran calidad técnica y escénica.
Bailarines del Centro de Estudios Dancísticos y del Ballet Profesional Coahuila ofrecieron una interpretación de gran calidad técnica y escénica. FOTO: CORTESÍA

Con este montaje, Saltillo reafirma su compromiso de fortalecer la oferta artística y de consolidar eventos que celebran la tradición, la comunidad y el espíritu navideño.

