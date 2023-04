“Proyecto J”, variaciones de Don Juan, nuevo montaje del México Opera Studio

Ahora, algo que me precio de saber y que es de muy pocos conocidos:

El autor e investigador Víctor Said Armesto nos da una idea del origen de este personaje.

Pero de eso me ocuparé cuando estén listos para su concierto, por hoy, ensayan casi a marchas forzadas, por el limitado tiempo de sus participantes.

La joya de la corona de ese lugar es el famoso mural inconcluso de Siqueiros.

Pues bien, en esta perdida de apenas media hora que me di por ese lugar que siempre visitamos, el biógrafo citado me mostró un documento que aún no es exhibido por estar en su etapa de curaduría, junto a otros textos del escritor, poeta, periodista, abogado, político e ideólogo liberal mexicano, nacido en San Miguel de Allende el año de 1818.

Se trata de un ensayo que fue escrito por “El Nigromante” el 4 de julio de 1874.

Es una versión muy suya en formato de guion, sobre amoríos donjuanescos según su autor, tuvieron lugar en San Miguel de Allende.

Quería que fuera montada en el Teatro Angela Peralta, cuya construcción fue terminada en el año 1873.

Nunca se logró tal cosa y hoy, aunque sus restos están en la Rotonda de las Personas Ilustres en la CDMX, buena parte de su obra es exhibida al público del centro cultural de San Miguel de Allende que lleva su nombre.

Y a menos de cincuenta metros, por la misma calle de Mesones, se halla el teatro al que tanto le gustaba ir y que en las tablas del escenario nunca tuvo la dicha de ver escenificado su texto dedicado al mítico Don Juan.

CAJÓN DEL SASTRE DE PANAMÁ.

“El enigmático Nigromante siempre nos depara sorpresas. La que DETONAS aquí es muy adhoc al ´Proyecto J”, remata la irreverente de mi Gaby.