Belinda carga a Abelito de la emoción tras romántico gesto y en redes la critican

Al terminar una de las funciones del musical Mentiras All Stars, Belinda recibió la visita de Abel Sáenz, mejor conocido como Abelito, quien recientemente alcanzó el tercer lugar en La Casa de los Famosos México 2025.

Durante el encuentro, la cantante lo sorprendió cargándolo en brazos y posando para fotos, mientras Abelito mostraba una mezcla de asombro y diversión. “Son 30 kilos de puro músculo”, bromeó el influencer en un video que se viralizó rápidamente.

En un momento aún más cercano, ambos compartieron un beso frente a la cámara, lo que desató un aluvión de reacciones en redes sociales. Para algunos, el gesto fue un acto de cariño y emoción genuina, mientras que otros lo criticaron por considerarlo inapropiado. “Es un adulto. ¿Qué es eso de andarlo cargando? No es un bebé”, comentó un usuario, reflejando la postura de quienes cuestionan la acción.

Las críticas también tocaron aspectos físicos y de seguridad, recordando que Belinda ha lidiado con problemas en el menisco. “No entiendo cómo, teniendo el menisco roto, se atreve a cargar peso; ¿cómo puede, además, usar tacones?”, escribió otro internauta.

Algunos señalaron además que Abelito había manifestado previamente que no le gusta que lo carguen, lo que generó debate sobre la intención detrás del gesto.

Sin embargo, no todo fueron críticas. Muchos usuarios celebraron la cercanía de la cantante y la emoción de Abelito al conocerla. Algunos medios describieron el momento como “el más tierno del año”, resaltando la conexión entre la artista y el influencer.