Belinda carga a Abelito de la emoción tras romántico gesto y en redes la critican

/ 13 octubre 2025
    Algunos usuarios cuestionaron el gesto al considerar que “no es un niño”, mientras otros destacaron la espontaneidad y cercanía de la interacción. FOTO: VANGUARDIA

Belinda y el influencer Abelito protagonizaron un momento viral durante el fin de semana tras una función de Mentiras All Stars en la Ciudad de México, cuando la cantante decidió cargarlo en brazos y besarlo frente a cámaras

Al terminar una de las funciones del musical Mentiras All Stars, Belinda recibió la visita de Abel Sáenz, mejor conocido como Abelito, quien recientemente alcanzó el tercer lugar en La Casa de los Famosos México 2025.

Durante el encuentro, la cantante lo sorprendió cargándolo en brazos y posando para fotos, mientras Abelito mostraba una mezcla de asombro y diversión. “Son 30 kilos de puro músculo”, bromeó el influencer en un video que se viralizó rápidamente.

En un momento aún más cercano, ambos compartieron un beso frente a la cámara, lo que desató un aluvión de reacciones en redes sociales. Para algunos, el gesto fue un acto de cariño y emoción genuina, mientras que otros lo criticaron por considerarlo inapropiado. “Es un adulto. ¿Qué es eso de andarlo cargando? No es un bebé”, comentó un usuario, reflejando la postura de quienes cuestionan la acción.

Las críticas también tocaron aspectos físicos y de seguridad, recordando que Belinda ha lidiado con problemas en el menisco. “No entiendo cómo, teniendo el menisco roto, se atreve a cargar peso; ¿cómo puede, además, usar tacones?”, escribió otro internauta.

Algunos señalaron además que Abelito había manifestado previamente que no le gusta que lo carguen, lo que generó debate sobre la intención detrás del gesto.

Sin embargo, no todo fueron críticas. Muchos usuarios celebraron la cercanía de la cantante y la emoción de Abelito al conocerla. Algunos medios describieron el momento como “el más tierno del año”, resaltando la conexión entre la artista y el influencer.

@belindauniverse La Princesa del Pop Latino Belinda juntó a Abelito #belinda #belindaedit #beli #princesadelpoplatino @Belinda ♬ sonido original - u.u

Para otros, el gesto mostró un lado humano y espontáneo de Belinda, quien ha enfrentado recientemente polémicas sobre su privacidad y uso de imagen en medios digitales.

Es importante considerar que Abelito, con aproximadamente 1.14 metros de estatura, ha hablado públicamente sobre su vida como persona de talla baja y el deseo de ser tratado con normalidad. La reacción de la audiencia evidencia la sensibilidad que existe hacia gestos que mezclan afecto y visibilidad pública, sobre todo cuando involucran a figuras con características físicas que se alejan del estándar convencional.

Además, el episodio se contextualiza en un momento delicado para la cantante, quien días antes presentó una denuncia por violencia digital contra Lupillo Rivera, reflejando que la interacción con Abelito se dio en un ambiente cargado de atención mediática y redes sociales muy activas. La combinación de espontaneidad, afecto y exposición pública contribuyó a que el encuentro se volviera viral de manera inmediata.

Espectáculos
Viral
Andrea Saavedra

Egresada en Licenciatura de Comunicación por la UA de C. Laboró como Co-coordinadora en Comunicación Social y Política, así como en producción de contenido para redes sociales y edición de textos académicos. Colaboró en jornadas de promoción para la Salud Sexual y Reproductiva. Actualmente se desempeña como Editor Digital First en Mesa Central de esta casa editorial.

Está certificada en Diplomados de Comunicación Política por Escuela en Liderazgo Xoan Noya en 2020, en Perspectiva de Género en la cobertura de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Femenicida por la UNAM en 2021 y en La Suprema Corte y los Derechos Humanos por la SCJN en 2021.

