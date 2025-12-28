Brigitte Bardot, ícono del cine francés, muere a los 91 años

Show
/ 28 diciembre 2025
    Brigitte Bardot, ícono del cine francés, muere a los 91 años
    La actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años. AP

La intérprete llevaba un tiempo recluida en sus propiedades del balneario de Saint-Tropez

La actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años, informó este domingo la fundación que lleva su nombre en las redes sociales.

La intérprete llevaba un tiempo recluida en sus dos propiedades del balneario de Saint-Tropez, con serias dificultades para andar y lejos de la vida pública.

La agencia pública francesa AFP detalló que el deceso sucedió en la residencia de Bardot en La Madrague, en la Costa Azul francesa, por causas que no fueron reveladas de momento.

$!La actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años.
La actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años. EFE

TE PUEDE INTERESAR: Luto en la música: Muere Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure

La protagonista de ‘Y Dios creó a la mujer’ (1956), ‘La verdad’ (1960) y ‘El desprecio’ (1963) era una de las últimas grandes leyendas del cine francés todavía en vida, tras el fallecimiento de Alain Delon, fallecido en 2024 a los 88 años.

Junto a su corta, pero vertiginosa carrera en la gran pantalla, Brigitte Bardot, conocida por las siglas BB, tuvo también una exitosa y más larga carrera en la música.

$!La actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años.
La actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años. AP

Quedó para los anales el single ‘J’ai t’aime... moi, non plus’, grabado originalmente en 1967 con su antiguo amante y ‘enfant terrible’ de ‘la chanson française’ Serge Gainsbourg. En ese tema, todavía ruborizan a muchos los más que sensuales gemidos de Bardot.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece la actriz y cantante Jane Birkin, inspiración del bolso ‘Birkin’ de Hermès, a los 76 años

SU ACTIVISMO

Tras el cine, la célebre actriz inició una segunda vida en su activismo en favor de la protección de los animales. Sus fotos en Canadá denunciando la caza de focas en los años 1970 son todavía célebres.

$!La actriz francesa Brigitte Bardot con un perro mientras apoyaba la operación de la sociedad protectora de animales francesa, el 10 de febrero de 1982, en Gennevilliers, París.
La actriz francesa Brigitte Bardot con un perro mientras apoyaba la operación de la sociedad protectora de animales francesa, el 10 de febrero de 1982, en Gennevilliers, París. AP

Sin embargo, Bardot también se destacó públicamente por su apoyo a postulados reaccionarios y xenófobos y se mostró cercana a Jean-Marie Le Pen y a su hija, la hoy líder de la ultraderecha Marine Le Pen.

También creó la polémica entre el movimiento feminista por su visión de las relaciones entre el hombre y la mujer.

TE PUEDE INTERESAR: Macron recibe a Zelensky en París tras las “productivas” conversaciones de paz con Ucrania

REACCIONES POLÍTICAS POR MUERTE DE BB

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró que Bardot “encarnaba una vida de libertad” que aportó “un brillo universal a Francia”.

“Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro convertido en Marianne; Brigitte Bardot encarnaba una vida de libertad. Existencia francesa, brillo universal. Ella nos conmovía. Lloramos a una leyenda del siglo”, dijo Macron en ‘X’.

Marine Le Pen, líder de la ultraderecha francesa con la Bardot se mostraba próxima ideológicamente, mostró su “pesar inmenso” por el fallecimiento de la actriz y consideró que fue una personalidad “extraordinariamente francesa”.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece director y cofundador de la franquicia de Call of Duty en Los Ángeles

“Era increíblemente francesa: libre, indomable, íntegra. La echaremos muchísimo de menos”, destacó en un mensaje en ‘X’ Le Pen, con quien Bardot tenía afinidades ideológicas.

La líder de la oposición en Francia lamentó que el país haya perdido “a una mujer excepcional por su talento, su valor, su franqueza y su belleza” y saludó el combate de la legendaria actriz en favor de los animales.

“Una mujer que tomó la decisión de romper con una carrera increíble para consagrarse a los animales, a quienes defendió hasta su último aliento con una energía y un amor inagotable”, agregó Le Pen.

(Con información de EFE)

Temas


Cine
Fallecimientos
Actrices

Localizaciones


Francia

Personajes


Emmanuel Macron

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El senador insistió en que el campo requiere medidas concretas y reiteró su llamado a atender el problema.

‘Crisis silenciosa’ en el campo: PRI advierte golpe millonario por cierre de exportación de ganado
Si bien las exportaciones mexicanas han aumentado en este año, el sector automotriz es uno de los que más han resentido los aranceles con una baja.

México, el gran ‘ganón’ con los aranceles impuestos de Donald Trump: WSJ
Raúl Meza Abonce, el joven detenido y torturado el pasado 2 de noviembre durante una protesta para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo en Morelia, Michoacán, fue liberado este sábado.

Raúl Meza, detenido durante protestas por Carlos Manzo en Morelia, es liberado
Angela Halili, de 29 años, a la derecha y presentadora del podcast cristiano “Girls Gone Bible” reza con una seguidora durante una presentación en vivo de su programa el 14 de noviembre de 2025, en Atlanta.

Influencers enseñan cristianismo en línea, y los jóvenes los escuchan

El presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington.

Estas son las doce noticias más importantes del año 2025 en el mundo
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre de la UE en Bruselas, el viernes 19 de diciembre de 2025.

Este es el mapa de riesgos en la UE para 2026 entre sabotajes, paz favorable a Rusia y ruptura con EU
El espacio también contará con una casa club, que estará ubicada donde actualmente funciona la Biblioteca Pública del Estado de Coahuila.

Campo de Golf en la Alameda, ruta gratuita llega de Saltillo a NL y mundial gratis para saltillenses
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala su monitor electrónico de tobillo que el Supremo tribunal le ordeno llevar, en el Congreso de Brasil en Brasilia, Brasil, el 21 de julio de 2025.

Ordenan arresto domiciliario a 10 personas por complot de Bolsonaro