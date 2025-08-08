Demandan a Lizbeth Rodríguez por ventilar a influencer como la ‘amante’ de Juan de Dios Pantoja

Show
/ 8 agosto 2025
    Demandan a Lizbeth Rodríguez por ventilar a influencer como la ‘amante’ de Juan de Dios Pantoja
    Shantal busca una disculpa pública, una indemnización por los contratos cancelados y cubrir los gastos legales, pues asegura que sus comentarios han afectado su vida personal y profesional. FOTO: VANGUARDIA

Tras las declaraciones de Lizbeth Rodríguez, Shantal acudió este viernes 8 de agosto a un juzgado de la Ciudad de México para presentar una demanda por daño moral contra su excompañera de Badabun

La creadora de contenido Kim Shantal presentó una demanda en contra de la también influencer Lizbeth Rodríguez, luego de que esta última la señalara públicamente de deberle dinero y de haber tenido actitudes negativas hacia otras personas del medio.

El conflicto entre ambas se intensificó en redes sociales en las últimas semanas, cuando Lizbeth Rodríguez, conocida por su programa “Exponiendo Infieles”, hizo declaraciones en transmisiones en vivo y publicaciones en las que acusó a Kim Shantal de no cumplir compromisos financieros. Ante estos señalamientos, la demandante decidió llevar el caso por la vía legal.

@josue_kos @Lizbeth Rodríguez reina que no se calla!! #kimshantal #juandediospantoja #fypシ゚ ♬ sonido original - josue

TE PUEDE INTERESAR: Tiene prioridades: Falta Paulina Rubio a audiencia por custodia de su hijo; andaba de vacaciones en Grecia

En su mensaje público, Kim Shantal afirmó que las declaraciones de Rodríguez dañaron su reputación y afectaron sus relaciones profesionales, por lo que busca una reparación por daño moral. Según sus palabras, las afirmaciones de su excompañera no solo eran falsas, sino que además fueron difundidas de forma reiterada con la intención de perjudicarla.

Lizbeth Rodríguez, por su parte, no ha confirmado si ya fue notificada de manera formal sobre la demanda. Sin embargo, en recientes transmisiones se refirió nuevamente al tema, reiterando sus acusaciones y asegurando que cuenta con pruebas para respaldarlas.

El proceso judicial se llevará a cabo en México, y se espera que en las próximas semanas se defina la fecha de la primera audiencia. Ambas creadoras cuentan con una amplia base de seguidores, lo que ha hecho que el caso se convierta en tendencia en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.

@soyeddynieblas KIM SHANTAL💥Procede legalmente en contra de Lizbeth Rodríguez😱 #kimshantal #lizbethrodriguez #kimberlyshantal #jdpantoja #chisme #chismesito #soyeddynieblas ♬ original sound - Eddy Nieblas

El enfrentamiento ha generado una división entre los fans, algunos de los cuales han manifestado su apoyo a Kim Shantal, mientras que otros respaldan a Lizbeth Rodríguez.

Kim Shantal, exintegrante del canal Badabun, ha señalado que su objetivo es “proteger su nombre” y poner un alto a lo que considera campañas de desprestigio. Lizbeth Rodríguez, también exintegrante de la misma productora, mantiene su postura de que sus señalamientos son verídicos.

@soyeddynieblas KIM SHANTAL💥”pueden seguir burlando pueden seguirlo tomando como un juego pero no lo es”😱 #kimshantal #lizbethrodriguez #kimberlyshantal #jdpantoja #chisme #chismesito #soyeddynieblas ♬ original sound - Eddy Nieblas

El caso continúa en desarrollo, y hasta el momento no se ha filtrado información sobre el monto que podría solicitarse como indemnización o las sanciones que podrían derivar de un fallo judicial. Se prevé que ambas partes mantendrán la disputa tanto en el terreno legal como en el mediático.

¿Qué implica legalmente una demanda por daño moral en México?

El daño moral, según doctrina mexicana, es aquel perjuicio intangible que afecta profundamente el honor, la integridad emocional o la dignidad de una persona. Presentar este tipo de demanda implica demostrar la falsedad de las acusaciones, la repercusión que han tenido en la reputación del afectado y el nexo causal entre ambas.

Temas


Difamación
Infidelidad

COMENTARIOS

Selección de los editores
Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, murió en un ataque directo perpetrado sobre la avenida Hidalgo; investigaba a Tania Contreras López, presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia.

Delegado de FGR asesinado en Reynosa investigaba a titular electa del Poder Judicial de Tamaulipas
En redes sociales se viralizó el video en el que se el colapso toma por sorpresa a trabajadores del sector salud | Foto: Especial

Se desploma techo de área de urgencias de hospital en Ixtapaluca; aclara IMSS incidente
Donald Trump y Vladimir Putin en una reunión en el Palacio Presidencial en Helsinki, Finlandia, el 16 de julio de 2018. El objetivo primordial de Putin es un acuerdo de paz que logre sus objetivos geopolíticos.

¿Por qué para Putin, la cumbre con Trump es clave para asegurar sus objetivos en Ucrania?
El Retiro Anticipado del IMSS permite a los asegurados obtener pensión y beneficios médicos antes de los 60 años bajo requisitos específicos

Pensión IMSS: ¿Quién puede solicitar un Retiro Anticipado? Requisitos y condiciones

El exastronauta Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13 que sufrió un grave fallo en sus motores en el espacio y a quien se le atribuye la frase: “Houston, tenemos un problema”, falleció a los 97 años.

‘Houston, tenemos un problema’, muere el astronauta Jim Lovell, líder de la misión lunar del Apolo 13
Desata alerta entre estudiantes tiroteo dentro de la Universidad Emory de Atlanta; muere tirador

Desata alerta entre estudiantes tiroteo dentro de la Universidad Emory de Atlanta; muere tirador
El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Embajada de EU en México, informó una nueva actualización para los solicitantes de visas.

¡Otro cambio! EU hará entrevista a menores de edad y adultos mayores para trámite de visa

Nacho Beristáin aseguró que “Canelo” Álvarez está protegido por una red de intereses y reveló un presunto vínculo con un líder criminal.

Nacho Beristáin acusa a Canelo Álvarez de vínculos con el narcotráfico y revela encuentro con líder criminal