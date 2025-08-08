Demandan a Lizbeth Rodríguez por ventilar a influencer como la ‘amante’ de Juan de Dios Pantoja

La creadora de contenido Kim Shantal presentó una demanda en contra de la también influencer Lizbeth Rodríguez, luego de que esta última la señalara públicamente de deberle dinero y de haber tenido actitudes negativas hacia otras personas del medio. El conflicto entre ambas se intensificó en redes sociales en las últimas semanas, cuando Lizbeth Rodríguez, conocida por su programa “Exponiendo Infieles”, hizo declaraciones en transmisiones en vivo y publicaciones en las que acusó a Kim Shantal de no cumplir compromisos financieros. Ante estos señalamientos, la demandante decidió llevar el caso por la vía legal.

En su mensaje público, Kim Shantal afirmó que las declaraciones de Rodríguez dañaron su reputación y afectaron sus relaciones profesionales, por lo que busca una reparación por daño moral. Según sus palabras, las afirmaciones de su excompañera no solo eran falsas, sino que además fueron difundidas de forma reiterada con la intención de perjudicarla. Lizbeth Rodríguez, por su parte, no ha confirmado si ya fue notificada de manera formal sobre la demanda. Sin embargo, en recientes transmisiones se refirió nuevamente al tema, reiterando sus acusaciones y asegurando que cuenta con pruebas para respaldarlas. El proceso judicial se llevará a cabo en México, y se espera que en las próximas semanas se defina la fecha de la primera audiencia. Ambas creadoras cuentan con una amplia base de seguidores, lo que ha hecho que el caso se convierta en tendencia en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.

El enfrentamiento ha generado una división entre los fans, algunos de los cuales han manifestado su apoyo a Kim Shantal, mientras que otros respaldan a Lizbeth Rodríguez. Kim Shantal, exintegrante del canal Badabun, ha señalado que su objetivo es “proteger su nombre” y poner un alto a lo que considera campañas de desprestigio. Lizbeth Rodríguez, también exintegrante de la misma productora, mantiene su postura de que sus señalamientos son verídicos.

El caso continúa en desarrollo, y hasta el momento no se ha filtrado información sobre el monto que podría solicitarse como indemnización o las sanciones que podrían derivar de un fallo judicial. Se prevé que ambas partes mantendrán la disputa tanto en el terreno legal como en el mediático. ¿Qué implica legalmente una demanda por daño moral en México? El daño moral, según doctrina mexicana, es aquel perjuicio intangible que afecta profundamente el honor, la integridad emocional o la dignidad de una persona. Presentar este tipo de demanda implica demostrar la falsedad de las acusaciones, la repercusión que han tenido en la reputación del afectado y el nexo causal entre ambas.