Desea Sofía Rivera que Wendy gane ‘La Casa de los Famosos’ tras su expulsión

Una de las personalidades del momento en la cultura pop mexicana es Sofía Rivera, quien resultó como la segunda expulsada de ‘La Casa de los Famosos’ tras enfrentar en una nominación a Poncho De Nigris y Sergio Mayer. La actriz y conductora platicó con VMÁS sobre cómo está viviendo este proceso de readaptarse a su rutina en medio de la abrumadora fama y cuestionamientos sobre su muy popular momento de salida. Y es que, como los mismos conductores, Galilea Montijo y Diego de Erice dicen, la segunda eliminación del reality parecía una semifinal por la fuerza de convocatoria y cariño del público.

DESDE CASA En una matutina charla Rivera habló de cómo apenas está reingresando a su mundo, agradeciendo primeramente ya poder dormir en su recámara y su propia cama. “No he terminado de volver a la vida, no he visto mi celular no he podido ver a mi familia, pero ya es suficiente dormir en casa y estar en tu circulo inmediato”, dijo entre risas la entrevistada.

Al ser cuestionada sobre la importancia de haber participado en el reality estelar de Televisa, dijo sentirse muy contenta. “Es un reto muy grande, es un reto muy especial por el aislamiento y todo. Y la verdad dentro de todo lo que cabe fue una experiencia muy enriquecedora, de aprendizaje, sorprendida de cuánta gente conectó conmigo, se conmovió y cuanta gente apoyaba la causa y dejaba la energía muy bonita”, expresó la actriz.

¿TE IMAGINABAS QUE PASARÍAS POR ESTO? La verdad es que no, la verdad estoy impresionada con el alcance que tiene el programa. Bueno Televisa son unos genios, saben perfecto lo que están haciendo y realmente nos están dando una probadita de como era la tele antes ¿no?, o sea yo estoy impresionada de verdad con la respuesta, de cómo todo el mundo lo está viendo, está al pendiente y habla de lo que está pasando allá adentro, la verdad que eso es algo padrísimo de ver, muy chistoso salir y ver que las personas conocen perfecto mi vida y limitaciones de las últimas dos semanas”.

Mi favorita sin duda es Wendy Guevara, yo me quedé de verdad maravillada con la cantidad que ella tiene de apoyo, me parece una mujer muy inteligente”.

ELIMINACIÓN CON MUCHO RAITING La ceremonia de expulsión de este domingo fue de las más comentadas en redes sociales y seguida de buena audiencia por Las Estrellas y en VIX, en donde precisamente se pudo ver de cerca la emoción de los participantes. Al ser cuestionada sobre ¿Qué le hubiera gustado hacer? Sino hubiese sido expulsada, sin titubeos expresó que crear estrategia de defensa ante el equipo infierno. “Me hubiera encantado por ver lo que está haciendo el “equipo cielo” ahorita de que ya se están organizando y todo me hubiera podido hacer también, y tener un mano a mano estratega contra estratega, al final creo que tanto Sergio como Poncho tienen muchísima experiencia en realities, Poncho de eso vive de ellos y ya ha hecho varios”, expresó la “traidora” del cuarto infierno.

Aseguró que, si antes de entrar hubiese sabido bien del juego, lo hubiera hecho de otra forma. “De hecho cuando entré no me quedó bien claro lo de las reglas, no sabía que todo se valía. Quizá si pudiera volver a entrar haría cosas diferentes que ahora podría hacer con esta información”, dijo la famosa. SEMIFINAL ADELANTADA Algo de lo que se lee en redes sociales y los propios conductores del show dijeron es que esta eliminación parecía una semifinal de ‘La Casa de los Famosos’ adelantada, algo en lo que está de acuerdo la expulsada. “La verdad si parecía semifinal, creo que también está en nosotros hicimos algunas cosillas que nos metimos la pata unos a otros, esa es una realidad entonces yo creo que hubiera estado padrísimo poder enfrentarnos como lo que pasó, pero ya bastante más adelante, para tener una batalla como la que tuvimos, pero ya con la gente más familiarizada con nosotros”, aseguró la entrevistada.

¿QUIÉN DE TUS EXCOMPAÑEROS ES EL FAVORITO PARA GANAR? Mi favorita sin duda es Wendy Guevara, yo me quedé de verdad maravillada con la cantidad que ella tiene de apoyo, me parece una mujer muy inteligente, tiene una vida que no la ha logrado tumbar, una mujer que siempre se levanta, me encantaría verla ganar a una mujer trans la casa de los famosos creo que sería una verdad enorme para México, estarían yendo en la dirección correcta, no en la dirección del apoyo de las minorías, sería algo histórico que ganara Wendy. ¿QUIÉN TE GUSTARÍA QUE SALIERA ESTE DOMINGO? La verdad para poder contestar esa pregunta me falta ver la transmisión de la semana, lo tengo que poder ver para ver el reto de hoy (martes), no quiero decir quiero que salga fulana o mengano porque creo que lo que cuenta es lo que pasa cada semana, entonces tendría que ver que es lo que sucede esta semana para darte la respuesta. Lo que, si te puedo decir de corazón, ya estando fuera del juego ya estando fuera de la casa, les deseo toda la suerte del mundo a todos los integrantes de la casa”