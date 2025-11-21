‘Falsa ganadora’: ex jurado arremete contra Fátima Bosch en Miss Universo 2025

El triunfo de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo está siendo aplaudido por México y el Mundo; sin embargo, no todos están tan felices y celebran la victoria de la modelo mexicana, el pianista franco-libanés Omar Harfouch, quien supuestamente era parte del jurado del certamen de belleza y renunció a la posición, asegura que Miss México es una “falsa ganadora”. Días atrás, antes de la gran final en Bangkok, renunció a ser uno de los ocho jueces oficiales del certamen, la renuncia de Harfouch se dio entre críticas por supuesta falta de transparencia y fraude, la credibilidad del resultado ya había sido puesta en duda el martes, alegando sobre una supuesta “votación secreta” en la que las 30 clasificadas fueron escogidas sin evaluación del jurado. TE PUEDE INTERESAR: Fátima Bosch, Miss México, es la ganadora de Miss Universo 2025

El artista también asomó su intención de demandar a la organización Miss Universo por presuntos delitos como abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato y conflicto de intereses y hoy volvió a usar Instagram para calificar a Bosch como "una Miss Universo de mentira". ¿QUÉ DIJO EL EX JURADO? En sus redes sociales, el pianista publicó que "Miss México es una ganadora falsa (...) Miss México es una falsa Miss Universo y les diré por qué", alegando irregularidades en el proceso de selección de finalistas. En otro mensaje, Harfouch aseguró que grabó una entrevista 24 horas antes de la coronación de Bosch, declarando que México sería la triunfadora porque Raúl Rocha, el dueño y presidente de la organización Miss Universo mantiene "negocios" con el padre de la reina de belleza, Bernarno Bosch, un empresario de larga trayectoria en Petróleos Mexicanos (Pemex), sin aportar pruebas.

Afirmó que el material fue pregrabado para HBO, como parte de sus esfuerzos por exponer el presunto fraude, junto a fotografías siendo entrevistado por Pat McGee, el director del supuesto documental para la cadena de televisión Además, compartió un video del público saliendo del Impact Arena abucheando a Fátima Bosch, con la frase: "La audiencia no está feliz por la ganadora falsa". El conflicto de Harfouch se suma a la larga lista de episodios que marcaron esta edición, afirmó que un grupo externo preseleccionó a las 30 finalistas entre las 130 representantes, por lo que los resultados permanecieron en secreto y generando posibles conflictos de interés. Ante las declaraciones, la Organización Miss Universo negó las acusaciones y afirmó que "no se creó ningún jurado improvisado".