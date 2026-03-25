Impulsan MARCO y Pa´l Norte: mañanas de museo, tardes de festival

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/ 25 marzo 2026
    Impulsan MARCO y Pa´l Norte: mañanas de museo, tardes de festival
    La exposición “Constelaciones y Derivas: arte de América Latina desde la colección FEMSA”, fue inaugurada recientemente en el espacio cultural CORTESÍA | MARCO
    Impulsan MARCO y Pa´l Norte: mañanas de museo, tardes de festival
    Otras de las obras que exhibe Marco, que este año celebra 35 años de su fundación, es ¿Cómo salimos?. CORTESÍA | MARCO

A través de una colaboración entre el museo y el festival, busca que los asistentes expoloren la riqueza artística que alberga el espacio cultural

Monterrey, Nuevo León.- A través de una colaboración enrre el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (Marco) y el festival Tecate Pa’l Norte se busca unir el arte contemporáneo y la música en una sola experiencia cultural integral.

El concepto recibe por nombre “Mañanas de museo, tardes de festival” y la idea es que los miles de visitantes internacionales y nacionales que se darán cita en Monterrey en estos días, exploren la riqueza artística de la región previo a disfrutar de los conciertos de sus artistas favoritos.

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Monterrey es una metrópoli en donde la creatividad convive con todos los formatos, esta colaboración presenta un beneficio exclusivo para los asistentes al festival”, informó Marco, a través de un comunicado.

Especificó que durante los días del festival todas las personas que presenten su boleto del Tecate Pa’l Norte 2026 en las taquillas del Museo recibirán un 50% de descuento en la entrada al museo.

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La iniciativa sirve para que las nuevas audiencias puedan descubrir un recinto que es referente del arte en Latinoamérica, que este año celebra 35 años de historia.

¿QUÉ EXPOSICIONES VERÁN EN MARCO?

En Marco estos visitantes podrán encontrar desde arte clásico, moderno y contemporáneo con obras de Remedios Varo, Leonora Carrington, Dr Atl, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Julio Galán, María Izquierdo, entre otros, reunidas en la exposición “Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la colección FEMSA”, que celebra 50 años de ser uno de los acervos más importantes de Latinoamérica.

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Además, podrán recorrer la muestra de Teresa Margolles. “¿Cómo salimos?”, que es la primera revisión de la carrera en el continente americano dedicada a la artista mexicana que explora las consecuencias de la violencia y la impunidad que viven los ciudadanos en distintos países, especialmente México.

“Esta alianza aprovechará la visibilidad global del festival para invitar a los visitantes nacionales e internacionales a descubrir la riqueza del museo durante su estancia, logrando que el ecosistema cultural de Nuevo León se fortalezca, demostrando que el diálogo entre el arte y la música es el motor que impulsa la identidad de una metrópoli en constante evolución”, precisó Marco.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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