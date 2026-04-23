Juan, el mexicano que participa por 1 mdd en reto de MrBeast y se ganó el apoyo del público

El famoso youtuber MrBeast hace unos días publicó un nuevo video de reto extremo millonario con tan solo una regla muy sencilla: permanecer encerrado dentro de un supermercado real que el creador de contenido adquirió y puso todos los productos al 50%, de esta buena promoción se sacó a los concursantes, de los cuales uno se ha ganado el corazón de América Latina. El último participante en salir del establecimiento se llevará el premio, pero una parte de los seguidores de James Stephen Donaldson ya tienen a su favorito, el señor Juan. Los que no quisieron participar en el concurso podrían llevarse gratis el carrito que ya tuvieran lleno. Aunque el concurso inició con un premio de 250 mil dólares (cuatro millones 354 mil 800 pesos mexicanos aproximadamente), el monto se multiplicó alcanzando un millón de dólares (17 millones 418 mil 700 pesos mexicanos aproximadamente).

¿QUIÉN ES EL SEÑOR JUAN? Callado y con solo la alianza de su hijo, Juan García lleva más de dos meses encerrado en un supermercado en Carolina del Norte, convirtiéndose en el favorito de la audiencia al ser considerado como un símbolo de perseverancia para Latinoamérica. Juan se presentó como un trabajador mexicano originario de Hidalgo, padre de familia y residente en Estados Unidos, además de ser parte de los cuatro finalistas. Aunque comenzó el concurso junto a su hijo Ángel, él debió abandonarlo por motivos escolares y laborales, en ese momento García se convirtió en un jugador solitario y así se ha mantenido, destacando su actitud calmada y su capacidad de afrontar las dificultades sin recurrir al conflicto. En la competencia se ha mostrado que su forma de relacionarse impera el respeto y su habilidad para adaptarse a circunstancias difíciles, para posicionarse como un referente en el supermercado y protagonizando momentos emotivos como la celebración de su cumpleaños organizado por sus compañeros participantes.

El TikToker ‘El Viaje de Carlos’ entrevistó a la familia de Juan, de 56 años, quien confirmaron que es originario de la comunidad Santa María Xigui en el municipio de Alfajayucan, Hidalgo; aunque lleva más de 30 años viviendo en Carolina del Norte.

ASÍ VA EL NUEVO RETO DE MRBEAST Concursantes han tenido que adaptarse a convivencia forzada, aislamiento, ruido constante y nostalgia por no estar con sus familias. También ha lidiado sabotajes, robos, emociones a flor de piel, alianzas, retos físicos y mentales, los que transforman el juego en una prueba de resistencia. En un principio establecieron alianzas: el Dream Team, los Innovators, Fort Freezy que estaban cerca de los congelados, además de otros que como tal no tenían nombres, pero contaba con personajes interesantes, convirtiendo el show en algo muy cerca de la guerra psicológica. Actualmente, el objetivo no solo es resistir en el supermercado, también deberán vaciar las reservas (productos) de este, por lo que podría extender su encierro durante varios meses más.

Aunque el primer video concluyó con el aumento del monto y el reto de consumir todas las reservas del supermercado en el día 67, el reto aún no termina y se desconoce quién ganó; sin embargo, se sabe que el juego continúa, ya que usuarios en TikTok han publicado actualizaciones del lugar. La figura de Juan como padre, una persona mayor, con un comportamiento tranquilo y sin aliados a los pocos días de iniciada la competencia conectó con el público de MrBeast, el cual espera que gane.

Publicidad