‘Me puedo ir hasta 15 años al bote’, Alfredo Adame revela por qué no usó taekwondo en pelea

“Tampoco usé el taekwondo porque yo estoy en el registro nacional de cintas negras, si yo le saco sangre, me puedo ir hasta 15 años al bote porque es una agravante, eres un arma blanca”, explicó Adame.

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, el actor dijo que decidió no atacar con el Taekwondo ya que este deporte tiene ciertas normas que prefiere seguir .

Luego de la publicación de los videos de la pelea en calles de la CDMX, Alfredo Adame revela por qué no usó sus habilidades de Taekwondo.

“Cuando tenía más de 3/4 de coche adentro, un cuate agarra y avienta su camioneta, al laminazo, a la mala, llega y me da un tallón, hasta lo sentí. Agarro y le digo: ‘¿Qué te pasa?’ Y agarra y me empieza a insultar, hacer señas obscenas y todo ese rollo”, contó el actor para el programa.

El actor agregó que luego del percance vial, él fue quien le pegó primero al otro sujeto, sin embargo, acusó a la mujer de querer robarle su celular.

“Se baja la mujer de la camioneta y se me deja ir a los golpes y todo el rollo. Se me avienta al cuello, a la camisa y a jalonearme, luego me di cuenta el porqué, yo traía una cadena de oro, quería robarme la cadena”, detalló Adame.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los jóvenes que sostuvieron la pelea con el actor en calles de la CDMX.

