Murió Björn Andrésen, controversial actor de ‘Midsommar’ considerado ‘el chico más bello del mundo’

Show
/ 27 octubre 2025
    Murió Björn Andrésen, controversial actor de ‘Midsommar’ considerado ‘el chico más bello del mundo’
    Su historia fue documentada en el filme El chico más bello del mundo (2021), que exploró las consecuencias de su temprana notoriedad. FOTO: VANGUARDIA

Reconocido internacionalmente por su papel como Tadzio en Muerte en Venecia (1971), su vida estuvo marcada por la fama precoz, la explotación mediática y una búsqueda constante de identidad personal

Björn Johan Andrésen nació el 26 de enero de 1955 en Estocolmo, Suecia. Criado por sus abuelos maternos tras el suicidio de su madre cuando él tenía 10 años, Andrésen fue impulsado por su abuela a estudiar música y artes escénicas. A los 15 años, fue elegido por el director italiano Luchino Visconti para interpretar a Tadzio, el joven polaco que cautiva al protagonista en Muerte en Venecia, adaptación de la novela de Thomas Mann. Su aparición en la película lo convirtió en un ícono de belleza juvenil, recibiendo el título de “el chico más bello del mundo”.

Aunque su rostro fue comparado con el de una escultura renacentista, Andrésen nunca se sintió cómodo con la atención que recibía. En entrevistas posteriores, describió su experiencia como “una pesadilla viviente” y calificó a Visconti de “depredador cultural” por la forma en que lo utilizó en la película. La fama lo llevó a ser objeto de deseo y especulación, lo que afectó su vida personal y profesional.

TE PUEDE INTERESAR: Adrián Di Monte rompe el silencio tras la salida de su ex, Sandra Itzel, de La Granja VIP: ‘Me considero feminista’

Una vida marcada por la tragedia

A pesar de su deseo de desvincularse de su imagen de ícono de belleza, Andrésen continuó su carrera actoral, participando en más de 30 producciones cinematográficas y televisivas. Sin embargo, su vida estuvo marcada por tragedias personales. En 1986, su hijo Elvin falleció a los nueve meses de edad debido al síndrome de muerte súbita infantil. Este hecho lo sumió en una profunda depresión, y en entrevistas posteriores expresó su creencia de que algún día se reuniría con él en el más allá.

En 2019, Andrésen participó en la película de terror Midsommar, dirigida por Ari Aster, donde interpretó a Dan, uno de los ancianos que se suicidan en la ceremonia del culto. Su participación en la película fue aclamada por la crítica y le permitió regresar al cine internacional.

En 2021, Andrésen accedió a participar en el documental El chico más bello del mundo, dirigido por Kristina Lindström y Kristian Petri. El filme exploró su vida y carrera, ofreciendo una mirada íntima a las dificultades que enfrentó debido a su temprana fama. La película fue aclamada por su sensibilidad y honestidad al abordar temas como la explotación de menores en la industria del entretenimiento.

Björn Andrésen dejó una marca indeleble en la historia del cine y la cultura popular. Su historia es un recordatorio de los peligros de la fama precoz y la importancia de proteger la integridad de los jóvenes artistas. Aunque su vida estuvo llena de desafíos, también mostró resiliencia y valentía al compartir su experiencia con el mundo.

Temas


Cine
Espectáculos
Muertes

true

Andrea Saavedra

Egresada en Licenciatura de Comunicación por la UA de C. Laboró como Co-coordinadora en Comunicación Social y Política, así como en producción de contenido para redes sociales y edición de textos académicos. Colaboró en jornadas de promoción para la Salud Sexual y Reproductiva. Actualmente se desempeña como Editor Digital First en Mesa Central de esta casa editorial.

Está certificada en Diplomados de Comunicación Política por Escuela en Liderazgo Xoan Noya en 2020, en Perspectiva de Género en la cobertura de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Femenicida por la UNAM en 2021 y en La Suprema Corte y los Derechos Humanos por la SCJN en 2021.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana