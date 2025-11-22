Recomendación de Cine en Casa: ‘La Locura Está de Moda’

Fielding Mellish es un torpe y neurótico empleado que se encarga de las pruebas de productos. Residiendo en Nueva York, tiene una vida que da un giro absurdo cuando intenta impresionar a una activista política. Para llamar su atención, Mellish viaja a San Marcos, un país latinoamericano ficticio atravesando una revolución. Una serie de coincidencias lo llevan, de manera accidental, a convertirse en guerrillero, para pasar a ser un héroe revolucionario y, finalmente, en el presidente del país; pese a no tener la menor idea de cómo gobernarlo.

En el contexto político contemporáneo, tras la victoria de Morena que continúa el proyecto de la cuarta transformación, se ha recurrido a distintas herramientas que podrían ser nada más y nada menos que las patadas de un ahogado para intentar seguir adelante. Entre estas acciones destaca la solicitud, por parte de la oposición, de una intervención extranjera.

Un joven Woody Allen se iniciaba en la comedia y el stand up en los años sesenta antes de convertirse en el prolífico creador de rom-coms neoyorquinos. Para 1971, se encontraba con una temática adelantada a su época y más relevante que ahora: la intromisión internacional.