Recomendación de Cine en Casa: ‘La Locura Está de Moda’
Fielding Mellish es un torpe y neurótico empleado que se encarga de las pruebas de productos. Residiendo en Nueva York, tiene una vida que da un giro absurdo cuando intenta impresionar a una activista política. Para llamar su atención, Mellish viaja a San Marcos, un país latinoamericano ficticio atravesando una revolución. Una serie de coincidencias lo llevan, de manera accidental, a convertirse en guerrillero, para pasar a ser un héroe revolucionario y, finalmente, en el presidente del país; pese a no tener la menor idea de cómo gobernarlo.
En el contexto político contemporáneo, tras la victoria de Morena que continúa el proyecto de la cuarta transformación, se ha recurrido a distintas herramientas que podrían ser nada más y nada menos que las patadas de un ahogado para intentar seguir adelante. Entre estas acciones destaca la solicitud, por parte de la oposición, de una intervención extranjera.
Un joven Woody Allen se iniciaba en la comedia y el stand up en los años sesenta antes de convertirse en el prolífico creador de rom-coms neoyorquinos. Para 1971, se encontraba con una temática adelantada a su época y más relevante que ahora: la intromisión internacional.
Para entender su impacto, conviene observar cómo Bananas transforma un conflicto político en un espejo grotesco de la realidad. Hoy en día, “restaurar el orden” se ha vuelto una forma de ataque que deja en evidencia la fragilidad de los gobiernos latinoamericanos frente a presiones externas. Bajo este sentido, hay en la cinta setentera de Woody un comentario punzante sobre la inestabilidad geopolítica y sobre cómo los discursos oficiales siempre moldean la percepción pública de lo que es justo o legítimo.
En Bananas, hay política latinoamericana, una clara crítica al involucramiento forzado de Estados Unidos y la dignificación de los movimientos revolucionarios; todo con una mezcla de humor, sátira social y el estilo absurdo característico de los primeros trabajos de Allen como cineasta.
¿Dónde?: Amazon Prime Video
Director: Woody Allen
Año: 1971
Duración: 82 minutos
Calificación: 74/100