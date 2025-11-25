Aguinaldo incompleto en 2025: qué hacer paso a paso si no recibes el pago correcto

/ 25 noviembre 2025
    Aguinaldo incompleto en 2025: qué hacer paso a paso si no recibes el pago correcto
    La recomendación inicial es acercarte a tu área de Recursos Humanos o con tu jefe directo. Foto: Especial

El aguinaldo es un derecho que no puede ser negado ni reducido sin justificación.

El aguinaldo es un derecho laboral obligatorio en México, y cada año debe pagarse antes del 20 de diciembre. Sin embargo, miles de trabajadores se enfrentan al mismo problema: recibir un monto incompleto o, en algunos casos, no recibir nada.

Si este es tu caso, aquí te explicamos qué hacer, a quién acudir y cómo asegurar que tu empleador cumpla con la ley.

¿Cuánto te deben pagar realmente?

Por ley, todo trabajador con relación subordinada tiene derecho a un mínimo de 15 días de salario, o la parte proporcional si no cumpliste el año completo. Por eso, antes de iniciar cualquier reclamo, es importante calcular cuánto te corresponde tomando en cuenta:

- Días trabajados del año

- Salario diario

- Contrato vigente

Si después del cálculo confirmas que el monto depositado es menor, es momento de actuar.

Primer paso: hablar directamente con tu empleador

La recomendación inicial es acercarte a tu área de Recursos Humanos o con tu jefe directo. A veces, el pago incompleto puede deberse a un error administrativo. Explica claramente:

- El monto recibido

- El cálculo de lo que te corresponde

- Tu solicitud formal de aclaración

Recuerda pedir que esta comunicación quede por escrito o correo, ya que puede servir como prueba en caso de una queja.

Segundo paso: presentar una queja ante la PROFEDET

Si la empresa no responde o se niega a pagar, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), donde la asesoría es gratuita. Ellos pueden ayudarte a:

- Revisar tu caso

- Orientarte jurídicamente

- Iniciar una conciliación

- Presentar una demanda laboral si es necesario

Es importante saber que tienes hasta un año para reclamar el pago de tu aguinaldo.

Tercer paso: iniciar un proceso ante el Centro de Conciliación

Desde la reforma laboral, antes de ir a juicio debes acudir a un Centro de Conciliación Laboral. En este paso:

- Se cita al empleador

- Se busca un acuerdo rápido

- Si no hay solución, se libera una constancia para proceder legalmente

Este proceso es gratuito y suele resolverse en pocos días.

¿Qué documentos debes llevar?

Para agilizar tu trámite, prepara:

- Identificación oficial

- Contrato o carta de empleo

- Recibos de nómina

- Comprobantes del pago incompleto

- Cálculo del aguinaldo proporcional

Mientras más evidencia lleves, más sólido será tu caso.

El aguinaldo es un derecho que no puede ser negado ni reducido sin justificación. Si recibiste un pago incompleto, sigue estos pasos y utiliza los canales legales disponibles para proteger tu trabajo y tu economía.

