En un mundo hiperconectado, así es nuestro nuevo ‘Yo digital’

Para la psicóloga Ariadna Vilalta, los avances tecnológicos y la forma omnipresente en que los incorporamos a nuestras vidas, están dando lugar a un ‘Yo digital’ emergente: una versión de nosotros mismos que creamos para interactuar en los entornos virtuales, pero que termina transformando nuestra psique, conductas y emociones en el mundo real. “Dormimos con el móvil en la mesilla de noche. Nos despertamos consultando notificaciones. Discutimos por whatsapp lo que no decimos cara a cara. Coqueteamos mediante aplicaciones que deciden a quién deseamos. Trabajamos con IAs que escriben, resumen, diagnostican y aconsejan”, señala.

Además “nos informamos en redes sociales que no priorizan la verdad, sino la reacción emocional, e incluso empezamos a gestionar el duelo, la soledad o la ansiedad a través de ‘apps’ que prometen un alivio inmediato”. “La tecnología e internet ya no son un entorno externo, sino el lugar donde vivimos psicológicamente, el cual está dando una nueva forma a nuestras maneras de sentir, pensar, actuar y relacionarnos, con nosotros mismos, el mundo y los demás”, según sostiene esta experta. Ariadna Vilalta (@arivilalta) es ciberpsicóloga multidisplinaria, conferenciante, experta en ética de la digitalización e inteligencia artificial aplicada, cofundadora de Psyberanima Hub, centro de innovación creado para contribuir a reducir la brecha de seguridad digital y promover un uso más consciente de la tecnología, y autora del libro ‘Una vida siempre en línea’.

Vilalta explica que la ciberpsicología, que estudia cómo la tecnología transforma nuestra mente, conducta y vida emocional es “una disciplina psicológica joven pero cada vez más demandada” porque hoy en día, prácticamente “no puede hacerse un diagnóstico y un tratamiento psicológico sin tener en cuenta el papel y el impacto de la tecnología” en la persona. Esta ciberpsicóloga, una de mayores expertas de habla hispana en el impacto de la tecnología en el ser humano, explica en una entrevista con EFE las diez maneras en las que la hiperconectividad digital, los algoritmos y la IA están reconfigurando nuestra mente, nuestras emociones y nuestra capacidad de pensar con autonomía. RECONFIGURACIÓN MENTAL “Nuestra mente se está acostumbrando a vivir en estado de alerta suave, como si tuviéramos que esperar constantemente a que pasara algo que va a exigir una respuesta inmediata”, señala. “Revisamos el móvil al despertar, saltamos de una pestaña a otra, miramos y contestamos mensajes mientras nos hablan y ‘descansamos’ exponiéndonos a otros estímulos, en ‘streaming´ o mediante el ‘smartphone’”, añade.

Para Vilalta “la hiperconectividad nos distrae y reorganiza nuestra forma de procesar la realidad. Nos cuesta más permanecer en una idea, tolerar el silencio, aburrirnos o pensar sin interrupciones. Poco a poco, nuestra mente se ha convertido en un espacio constantemente estimulado desde fuera”. RECONFIGURACIÓN EMOCIONAL “Las pantallas se han convertido en nuestros reguladores emocionales: cuando estamos tristes, aburridos, ansiosos o solos, no nos preguntamos qué sentimos, sino que desbloqueamos el móvil”, apunta. “Este gesto que a priori puede parecer inocente, evita el `malestar´ en lugar de pararnos a pensar en ello para comprenderlo y conocernos. Gestionar nuestras emociones es clave y para gestionarlas, necesitamos entenderlas”, explica. RECONFIGURACIÓN RELACIONAL Vilalta señala que el apego es un concepto muy importante en psicología que ahora también ha cambiado de forma.

“Si antes aprendíamos o sabíamos esperar una llamada; ahora la inmediatez de ver un doble `check´, una última conexión o una respuesta tardía son interpretados como un drama en una relación. La disponibilidad constante genera una falsa sensación de cercanía, pero también nuevas inseguridades: ¿por qué no contesta?, ¿me ignora?, ¿ha visto mi mensaje?”, explica. RECONFIGURACIÓN IDENTIDARIA “La identidad responde a la pregunta ¿Quién soy y cómo me presento ante los demás?”, según esta ciberpsicóloga. Señala que “tenemos distintas versiones de nosotros mismos. No somos exactamente iguales en una reunión de trabajo, en una comida familiar, con amigos íntimos o en una primera cita”. Pero ahora “esas versiones son diseñadas, editadas y publicadas y nuestra identidad digital se conforma a través de fotos, perfiles, biografías, estados, filtros, comentarios y publicaciones que también nos interpreta ante los demás”, enfatiza.

“Esto puede ser positivo (nos permite explorar, encontrar comunidades, expresar aspectos de uno mismo que quizá en el entorno físico quedaban reprimidos o invisibles...) pero también tiene el riesgo de que acabemos viviendo pendientes de la versión de nosotros que hemos generado”, advierte. “Nuestra versión digital puede empezar a dirigir la vida interior, algo que sucede cuando publicamos no para compartir, sino para confirmar que existimos; cuando adaptamos nuestros gustos, opiniones, estilo de vida o incluso nuestro cuerpo a lo que obtiene más validación”, asegura. RECONFIGURACIÓN AUTOPERCEPTIVA “La autoestima no tiene tanto que ver con cómo nos presentamos, sino en cómo nos valoramos. Responde a la pregunta de ¿cuánto valgo, cómo me miro y qué siento cuando me comparo?”. Señala que la tecnología ha introducido la presión de la comparación permanente, ya que “antes nos comparábamos con personas cercanas, en contextos relativamente limitados: la familia, la escuela, el trabajo, el grupo de amigos. Ahora nos comparamos con miles de vidas editadas, seleccionadas y optimizadas para parecer mejores de lo que son”, señala.