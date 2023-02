¿Es el musgo marino clave para una buena salud?

Además, según Levine, lo más probable es que ya consumas los mismos nutrientes que contiene el musgo marino si sigues una dieta balanceada. Y si no es así, consumir musgo marino no compensará las malas elecciones nutricionales. “No sirve de nada comer gel de musgo marino si te estás comiendo un Big Mac”, precisó Levine.

A falta de datos concluyentes sobre el musgo marino en sí y sus efectos sobre la salud no están del todo claros, reitera Ring.

Según Levine, no hay pruebas clínicas que hayan investigado si este recurso es bueno para el ser humano, aunque las algas en general han sido muy estudiadas: están repletas de vitaminas y minerales similares a los del musgo marino, y algunos estudios sugieren que ciertos ácidos grasos y vitaminas de algunos tipos de algas, como los ácidos grasos omega-3 y las vitaminas D y B12, pueden ayudar a reforzar el sistema inmunitario.

Pero aunque los expertos en nutrición afirman que los nutrientes del musgo marino pueden aportar algunos beneficios para la salud, es probable que la moda sea una exageración, afirma Ring. “Como todos los superalimentos que han aparecido y desaparecido, hay algo de verdad en ello”, afirma. “Pero no es algo mágico que todo el mundo deba tomar”, agregó.

Pero como es tan rico en nutrientes a veces la gente, con la esperanza de mejorar su salud, lo pone en licuados, pudines o se lo come directo del frasco.

En lugar de recurrir al musgo marino para adquirir un refuerzo nutricional, dijo, unos cuantos rollos de sushi que contengan algas pueden ayudar a suministrar cantidades comparables de vitaminas del grupo B y zinc. También se pueden obtener muchos de los nutrientes del musgo marino a partir de verduras de hoja verde como la col rizada, la arúgula o las acelgas, según Mary Ellen DiPaola, dietista especializada en pacientes externos de la Universidad de California en San Francisco.

Kristin Kirkpatrick, dietista de la Clínica Cleveland, coincidió. “Cuando un paciente viene y me dice: ‘Vi esto en TikTok, estoy pensando en tomarlo’, le digo: ‘Eso es genial, ¿qué tal si comes más brócoli?’”, relató.

¿El musgo marino te puede ayudar a bajar de peso?

A pesar de lo que algunas personas dicen en Internet, el musgo marino no acelerará de repente su metabolismo, mencionó Kirkpatrick. Pero sí contiene mucha fibra prebiótica, una fuente de alimento para las bacterias benéficas del intestino, que pueden ayudar a regular el sistema digestivo.

En teoría, el gel de musgo marino podría contribuir a la pérdida de peso porque su consistencia viscosa hace que salga lentamente del estómago, lo que nos mantiene saciados durante más tiempo, afirma Ring, pero no está garantizado.

¿El musgo marino puede evitar que te enfermes?

Los nutrientes específicos del musgo marino, como las vitaminas del grupo B y el zinc, indican que, en teoría, el gel podría ayudar al sistema inmunitario, asegura Ring. Aunque sin datos ni ensayos clínicos, no hay pruebas de que el musgo marino en efecto prevenga o cure ninguna enfermedad.

¿Comerlo conlleva algunos riesgos?

El musgo marino contiene altos niveles de yodo, que pueden dañar la tiroides si se consume en grandes cantidades, afirmó Ring. Si quieres probarlo, ella recomienda no tomar más de dos cucharadas soperas de gel a la vez y utilizarlo en días alternos, en lugar de todos los días.

Al igual que las algas, el musgo marino podría contener rastros de metales pesados, como aluminio o cadmio, dependiendo de dónde crezca. Por tanto, hay que tener cuidado de no abusar de su consumo, dice Ring.

Si tomas musgo marino en forma de suplemento, ten en cuenta que la FDA no regula los suplementos de manera rigurosa, por lo que nunca puedes estar 100 por ciento seguro de que lo que se indica en Internet o en el envase es lo que contiene el producto. c.2023 The New York Times Company