Estoy con un psicópata, ¿qué es lo que debo hacer?

El psicólogo, educador social y psicoterapeuta Omar Rueda explica que “todos los psicópatas son narcisistas” (tienen una excesiva preocupación por ellos mismos, una visión grandiosa de sus propias capacidades y una necesidad constante de admiración), y el más peligroso de todos es el psicópata encubierto u oculto. “El psicópata encubierto, que se manifiesta en la vida cotidiana, a menudo de manera sutil, no actúa por impulsos, sino que planea estrategias a la hora de actuar”, señala Rueda.

Se trata de una persona “capaz de mimetizarse con su entorno, seducir emocionalmente, manipular desde el victimismo y ejercer control sin levantar sospechas. Genera a la víctima un vínculo traumático a través de técnicas como el chantaje emocional para mantenerla confundida y emocionalmente devastada”, advierte. Rueda (https://omarrueda.com) es especialista en terapias de tercera generación, trauma, EMDR y en terapia aplicada a las nuevas tecnologías, está considerado como un referente en la temática del estrés postraumático por abuso psicopático y narcisista, y es autor del libro ‘Los narcisistas que nos rodean’. PSICÓPATA OCULTO, UN “ENCANTDOR” DEPREDADOR EMOCIONAL Este experto explica en una entrevista con EFE, que “el psicópata encubierto presenta el nivel más elevado de distorsión. Se trata de una persona que tiene moralidad, que es muy consciente de lo que hace. La psicopatía es una condición natural de esa persona, aunque muchos autores lo consideran un trastorno”. “Un psicópata sabe que lo es y además, se siente orgulloso de serlo. Es consciente de su faceta narcisista, porque sabe que es una persona infiel, desleal, ególatra, egoísta, promiscua, egocéntrica, mentirosa, manipuladora, impulsiva, parasitaria e inmadura emocionalmente”, puntualiza Rueda. Añade que “la depredación parasitaria del psicópata encubierto no consiste únicamente en vivir a costa de los demás, sino en introducir ideas, creencias o narrativas en el cerebro de aquellos a los que está depredando para conseguir sus objetivos ocultos que consisten en poder ejercer todo su poder sobre ti”. “Se trata de personas que utilizan al resto de los mortales como fichas de ajedrez, a las cuales usarán hasta que ya no les sean útiles o estén inservibles. Entonces, las desecharán no sin antes haber orquestado una gran campaña de difamación para terminar de rematar a su víctima”, explica este especialista. Destaca que “su narcisismo es maquiavélico. Por norma general, el psicópata clásico suele terminar en prisión, porque son muy impulsivos. Los psicópatas encubiertos sin embargo, que son de segundo grado, no son criminales, no suelen terminar cometiendo un crimen, pero te pueden inducir al suicidio o destruirte de manera invisible”.

“La principal característica es su ‘encanto’, no muy exagerado, siempre rozando una línea fina con la normalidad, a diferencia del narcisista, para no activar las alarmas de sus posibles presas”, de acuerdo con este experto. Son individuos que “tienen baja tolerancia a la frustración, aunque han aprendido a reprimir su impulsividad”, según explica.

En realidad, “son impulsivos, pero muchos de ellos han aprendido a controlar su necesidad de satisfacción inmediata mediante una sobrecompensación maquiavélica: una proyección fantasiosa de lo que van a hacer en el futuro con la persona que se ha convertido en su víctima”, aclara. Por eso “los psicópatas encubiertos son aparentemente más racionales, estrategas y poseen un aparente control sobre su conducta. El motor de su depredación es la búsqueda de poder y el sadismo emocional”, puntualiza. Indicios de psicopatía en un nuestro entorno social. Consultado por EFE acerca de las señales que podrían indicar que nuestra pareja, un compañero de trabajo, un amigo o un familiar podría ser un psicópata narcisista encubierto, Rueda advierte que “no es sencillo detectar a alguien con este tipo de trastorno”. Esto es así, porque “son expertos de la estafa emocional, y moldean a sus presas a fuego lento”, explica. No obstante “existen algunas señales clave que te pueden ayudar a identificar su manipulación”, según Rueda. Primero “se puede observar su característico exceso de encanto inicial”, según este psicólogo.