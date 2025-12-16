Huesos y corazón: el nutriente clave que muchos pasan por alto

Durante años, el calcio ha sido el protagonista indiscutible cuando se habla de salud ósea y prevención de fracturas. Sin embargo, especialistas en nutrición y salud metabólica coinciden en que no es suficiente por sí solo. TE PUEDE INTERESAR: La aspirina y el cáncer: el hallazgo científico que podría cambiar la prevención oncológica Existe un nutriente menos mencionado, pero fundamental, que cumple una doble función: fortalecer los huesos y proteger el sistema cardiovascular. Se trata de la vitamina K, un elemento clave que cada vez gana más atención en la comunidad científica. El problema de enfocarse solo en el calcio El calcio es indispensable para la estructura ósea, pero consumirlo sin un adecuado “direccionamiento” puede no tener el efecto esperado. Cuando el cuerpo no cuenta con los nutrientes necesarios para manejarlo correctamente, parte del calcio puede terminar depositándose en arterias y tejidos blandos, en lugar de fijarse en los huesos. Esto no solo reduce su beneficio óseo, sino que puede aumentar el riesgo cardiovascular. Aquí es donde entra en juego la vitamina K, particularmente la vitamina K2, que actúa como una especie de guía para el calcio dentro del organismo.

¿Qué hace la vitamina K y por qué es tan importante? La vitamina K participa en la activación de proteínas esenciales que regulan el destino del calcio. Dos de las más relevantes son: 1. Osteocalcina, que ayuda a fijar el calcio en los huesos, fortaleciendo su estructura y reduciendo el riesgo de fracturas. 2. Proteína Gla de la matriz (MGP), que evita que el calcio se acumule en las paredes de las arterias, protegiendo la salud cardiovascular. Gracias a esta acción dual, la vitamina K contribuye tanto a huesos más fuertes como a arterias más flexibles, un equilibrio clave a medida que envejecemos. Vitamina K y prevención de fracturas Diversos estudios han observado que una ingesta adecuada de vitamina K se asocia con menor pérdida de densidad ósea y un menor riesgo de fracturas, especialmente en adultos mayores. A diferencia del enfoque tradicional centrado solo en el calcio, este nutriente ayuda a que el mineral realmente cumpla su función estructural. Esto es especialmente relevante para mujeres en etapa de menopausia y adultos mayores, grupos con mayor riesgo de osteoporosis y fracturas por caídas. Beneficios para el sistema cardiovascular Uno de los hallazgos más relevantes sobre la vitamina K es su relación con la salud del corazón. Al impedir que el calcio se deposite en las arterias, ayuda a reducir la rigidez arterial, un factor asociado con hipertensión y enfermedad cardiovascular. Expertos señalan que una adecuada ingesta de vitamina K puede contribuir a disminuir el riesgo de calcificación vascular, un proceso silencioso que suele avanzar con la edad y el sedentarismo. ¿Dónde se encuentra la vitamina K? La vitamina K se presenta principalmente en dos formas: - Vitamina K1, presente en verduras de hoja verde como espinaca, acelga, brócoli y lechuga. - Vitamina K2, que se encuentra en alimentos fermentados y de origen animal, como quesos maduros, yogur, hígado y algunos productos fermentados tradicionales. Ambas son importantes, pero la K2 es la que se ha relacionado más directamente con la salud ósea y cardiovascular.