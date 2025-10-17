¿No se va el mal olor de tu refrigerador? Conoce estos 5 remedios caseros fáciles y económicos

Mantener el refrigerador limpio y libre de malos olores no solo mejora su funcionamiento, sino que también ayuda a conservar los alimentos frescos por más tiempo. Para esto, deberás saber que no necesariamente ocupas productos que afectarán tus finanzas personales, sino que existen métodos caseros, simples y económicos que permiten eliminar los olores. TE PUEDE INTERESAR: ¡Llegaron las mandarinas! Profeco revela dónde puedes comprar la fruta de temporada más barata Los malos olores en el refrigerador son un problema común en la mayoría de los hogares. Este electrodoméstico, aunque esencial, suele ser uno de los más olvidados cuando se trata de limpieza profunda. Restos de comida, envases abiertos, derrames o productos caducados son las principales causas de que el mal olor se propague por todo el interior y llegue incluso a los alimentos frescos.

¿CÓMO INICIAR CON LA LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR? SIGUE ESTOS PASOS PARA ELIMINAR EL MAL OLOR 1. Vacía por completo el refrigerador: Saca todos los alimentos, incluidos los que están en cajones y puertas. Aprovecha para revisar fechas de caducidad y desechar lo que ya no sirva. 2. Limpia cada rincón: Mezcla agua tibia con bicarbonato de sodio o vinagre blanco y limpia paredes, estantes, cajones y gomas de las puertas. Estos ingredientes ayudan a desinfectar y neutralizar olores. 3. Seca muy bien: Usa un paño limpio y seco para eliminar toda la humedad y prevenir la formación de moho o nuevos olores. 4. Coloca absorbentes naturales: El bicarbonato de sodio en un recipiente abierto es una opción ideal. También puedes usar carbón activado, café molido, rodajas de limón o cáscaras de naranja. 5. Organiza los alimentos: Guarda los productos en recipientes herméticos y coloca los más antiguos al frente para consumirlos antes. Evita dejar envases sin tapa o abiertos. ¡EVITA GASTAR MUCHO DINERO! ESTOS PRODUCTOS NATURALES AYUDARÁN A DISMINUIR EL MAL OLOR 1. Bicarbonato de sodio: Coloca una taza dentro del refrigerador para absorber olores durante semanas. 2. Limón con clavos de olor: Parte un limón e introdúcele clavos; absorberá olores y dejará un aroma fresco. 3. Carbón activado: Ideal para eliminar olores fuertes. 4. Café molido: Aporta un aroma agradable y combate el hedor. 5. Vinagre blanco: Limpia y desinfecta sin químicos agresivos.

OTRAS MEDIDAS QUE PUEDES APLICARPARA QUE DURE LA LIMPIEZA DE TU REFRIGERADOR La clave está en la constancia. Una revisión semanal para retirar alimentos caducados, una limpieza mensual y el uso de neutralizantes naturales pueden mantener el refrigerador fresco y en buen estado. Además, se recomienda no guardar alimentos calientes o sin cubrir y vigilar regularmente frutas y verduras. Con estos sencillos hábitos, tu refrigerador dejará de ser una fuente de malos olores y se convertirá en un espacio limpio, funcional y saludable para tus alimentos.