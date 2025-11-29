Reconociendo la neurodiversidad en tu grupo

Reconociendo la neurodiversidad en tu grupo

true
por Tamara Robles

Reconocer la neurodiversidad en tu grupo es aceptar que enseñar ya no solo es transmitir conocimiento, sino formar voluntades.

Vida
/ 29 noviembre 2025
COMPARTIR

Hoy, la neurodiversidad está presente en todas las aulas. En México, se estima que entre un 15 y un 20 % de los estudiantes son neurodivergentes, es decir, aprenden, piensan o procesan la información de manera distinta. Solo en el caso del TDAH, los estudios nacionales reportan cifras que van del 5 al 9 % de la población escolar.

Esto significa que, en un grupo de 30 alumnos, al menos cinco viven y aprenden desde una forma diferente de entender el mundo. Y las proyecciones indican que esta diversidad seguirá creciendo en los próximos cinco o diez años, conforme mejoren los diagnósticos, la detección y la conciencia social sobre estas condiciones.

Por eso, los maestros tenemos que aprender a pisar la realidad: reconocer que nuestras aulas ya no son las mismas que antes. Durante años fuimos formados con la idea de que los niños debían obedecer a la primera, guardar silencio, sentarse derechos y poner atención. Pero las infancias cambiaron, y cuando la infancia cambia, el adulto también tiene que cambiar. Las estrategias tienen que transformarse.

No se trata de permitir que los niños hagan lo que quieran. Se trata de ayudarlos a conquistarse a sí mismos. De formar alumnos que aprendan a gobernar sus emociones, sus pensamientos y sus impulsos; que no sean presa de sus pasiones, sino que desarrollen la capacidad de decidir por encima de ellas. Esa es la verdadera libertad: poder elegir lo correcto aunque el cuerpo o la emoción digan lo contrario.

Ya no podemos hablar solo de control. Tenemos que hablar de conquista. Los maestros debemos estar muy atentos a esto, porque no se trata únicamente de contar con estrategias de control de grupo, sino de diseñar estrategias que enseñen al niño a autogobernarse desde sus propios retos.

Hoy muchos maestros están cansados, agotados por el esfuerzo constante de mantener el control del grupo, sin darse cuenta de que el cambio más profundo no está en controlar al alumno, sino en desarrollarlo. No es el maestro quien tiene que conquistar al alumno, sino ayudarlo a que él mismo se conquiste. Ahí está la verdadera diferencia.

Con mi programa Humans UP, que se implementa en instituciones educativas, fortalecemos precisamente esta área: la conquista interior, que es la fuerza de voluntad. Está diseñado para que el maestro cuente con herramientas reales para ayudar al alumno a conquistarse a sí mismo; a comprender que la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino aprender a dirigir su energía y su impulso con conciencia, venciendo las tentaciones o lo que yo llamo supervillanos.

Cuando un maestro logra esto, cuando deja de luchar por el control externo y se enfoca en la conquista interna de cada alumno, el aula cambia. Porque en nuestras aulas no solo hay neurodiversidad: también hay abandono, ausencia de límites en casa, padres agotados, niños con soledad emocional. Y ellos necesitan un espacio donde puedan entrenarse para vivir, donde aprendan a ser libres mientras aprenden matemáticas, español o geografía.

Reconocer la neurodiversidad en tu grupo es aceptar que enseñar ya no solo es transmitir conocimiento, sino formar voluntades. Es dejar de conquistar al alumno para enseñarle a conquistarse a sí mismo.

Maestros, el desgaste sí puede transformarse. Usemos la energía de una manera menos agotadora. Tu esfuerzo vale la pena y recuerda que todos somos un TODAVÍA.

ARTÍCULO ANTERIOR: A mi hijo le vale si lo castigo, ¿qué hago?

Sígueme en redes sociales: IG: tamararoblesp

TEMAS
Bienestar
Salud Mental
estudiantes
true

Tamara Robles

Licenciada en Ciencias para la Familia, especializada en armonía emocional, formación de hábitos y desarrollo de la fuerza de voluntad. Terapeuta, conferencista y tallerista internacional con más de 22 años de experiencia. Autora del libro ¿Cómo desarrollar hijos fuertes y seguros? Coautora de nueve libros de la colección Aprender a Querer. Autora y creadora del programa Humans UP y de la colección de 12 libros Mi Diario HUP. Creadora y productora de Big Bang Zoe, serie infantil en YouTube con enfoque en habilidades socioemocionales para niños de 3 hasta 15 años.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente Donald Trump sostiene una fotografía mientras se dirige a reporteros tras hablar con las tropas por video desde su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. FOTO: AP / Alex Brandon

Tras el tiroteo en Washington, Trump intensifica sus posturas antiinmigración

Volaris y Viva Aerobus, junto a otras aerolíneas en todo el mundo, alertó a sus clientes que por motivos de actualización de software de los aviones Airbus A320 a nivel mundial, se cancelarán y retrasarán vuelos.

Viva Aerobus y Volaris anuncian cancelaciones y retrasos en Vuelos por actualización de Airbus
Las metanfetaminas es la droga más incautada durante el segundo año de gobierno.

Coahuila: lideran metanfetaminas y cristal aseguramientos sobre cocaína y mariguana
Luego de cinco días, los ex trabajadores de AHMSA concluyeron con su caravana.

Concluyen ex obreros de AHMSA caravana; entregan peticiones a la 4T
Contribuyentes forman largas filas desde temprano para aprovechar los descuentos.

Saltillenses aprovechan últimos días de descuentos en control vehicular y plaqueo
La medida busca brindar buen trato, hacer más agradable su paso por Coahuila y fortalecer el turismo en la entidad.

Coahuila: instruye Policía no infraccionar por tránsito a turistas y paisanos en vacaciones
La asociación busca fortalecer la atención de perros y gatos en situaciones críticas mediante actividades abiertas al público

Corazón Patitas invita a reciclar y adoptar este domingo en el Bosque Urbano
Las empresas deben adaptarse o corren el riesgo de quedar obsoletas ante la rapidez del avance tecnológico.

Uso de IA incrementa hasta 30% eficiencia en manufactura; expertos urgen a adopción productiva