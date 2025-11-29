Reconociendo la neurodiversidad en tu grupo

Hoy, la neurodiversidad está presente en todas las aulas. En México, se estima que entre un 15 y un 20 % de los estudiantes son neurodivergentes, es decir, aprenden, piensan o procesan la información de manera distinta. Solo en el caso del TDAH, los estudios nacionales reportan cifras que van del 5 al 9 % de la población escolar.

Esto significa que, en un grupo de 30 alumnos, al menos cinco viven y aprenden desde una forma diferente de entender el mundo. Y las proyecciones indican que esta diversidad seguirá creciendo en los próximos cinco o diez años, conforme mejoren los diagnósticos, la detección y la conciencia social sobre estas condiciones.

Por eso, los maestros tenemos que aprender a pisar la realidad: reconocer que nuestras aulas ya no son las mismas que antes. Durante años fuimos formados con la idea de que los niños debían obedecer a la primera, guardar silencio, sentarse derechos y poner atención. Pero las infancias cambiaron, y cuando la infancia cambia, el adulto también tiene que cambiar. Las estrategias tienen que transformarse.

No se trata de permitir que los niños hagan lo que quieran. Se trata de ayudarlos a conquistarse a sí mismos. De formar alumnos que aprendan a gobernar sus emociones, sus pensamientos y sus impulsos; que no sean presa de sus pasiones, sino que desarrollen la capacidad de decidir por encima de ellas. Esa es la verdadera libertad: poder elegir lo correcto aunque el cuerpo o la emoción digan lo contrario.

Ya no podemos hablar solo de control. Tenemos que hablar de conquista. Los maestros debemos estar muy atentos a esto, porque no se trata únicamente de contar con estrategias de control de grupo, sino de diseñar estrategias que enseñen al niño a autogobernarse desde sus propios retos.

Hoy muchos maestros están cansados, agotados por el esfuerzo constante de mantener el control del grupo, sin darse cuenta de que el cambio más profundo no está en controlar al alumno, sino en desarrollarlo. No es el maestro quien tiene que conquistar al alumno, sino ayudarlo a que él mismo se conquiste. Ahí está la verdadera diferencia.

Con mi programa Humans UP, que se implementa en instituciones educativas, fortalecemos precisamente esta área: la conquista interior, que es la fuerza de voluntad. Está diseñado para que el maestro cuente con herramientas reales para ayudar al alumno a conquistarse a sí mismo; a comprender que la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino aprender a dirigir su energía y su impulso con conciencia, venciendo las tentaciones o lo que yo llamo supervillanos.

Cuando un maestro logra esto, cuando deja de luchar por el control externo y se enfoca en la conquista interna de cada alumno, el aula cambia. Porque en nuestras aulas no solo hay neurodiversidad: también hay abandono, ausencia de límites en casa, padres agotados, niños con soledad emocional. Y ellos necesitan un espacio donde puedan entrenarse para vivir, donde aprendan a ser libres mientras aprenden matemáticas, español o geografía.

Reconocer la neurodiversidad en tu grupo es aceptar que enseñar ya no solo es transmitir conocimiento, sino formar voluntades. Es dejar de conquistar al alumno para enseñarle a conquistarse a sí mismo.

Maestros, el desgaste sí puede transformarse. Usemos la energía de una manera menos agotadora. Tu esfuerzo vale la pena y recuerda que todos somos un TODAVÍA.

