Al prohibir que sindicatos informen sobre elecciones, INE viola derechos ciudadanos y sindicales: CTM Coahuila

El secretario general de la Federación de Trabajadores de la CTM en Coahuila, Tereso Medina Ramírez, reiteró que el Instituto Nacional Electoral (INE) viola los derechos electorales, sindicales y de información del gremio.

Esto, al haber emitido una resolución que prohíbe a los sindicatos difundir información relacionada con las elecciones del Poder Judicial, afirmó.

“Nosotros, por nuestra cuenta, interpusimos hoy (miércoles) una impugnación a esta sentencia emitida por el INE”, ya que este se “extralimita” en sus funciones, entrometiéndose además en los asuntos sindicales internos, dio a conocer.

Mediante esta acción legal, la organización reclama el derecho a la información, a la comunicación y a la participación de los sindicatos, los cuales “no son partidos políticos, ni son corporaciones”, apuntó.

Al impedir que los sindicatos informen sobre las elecciones del Poder Judicial, “se invade la esfera legítima de la sociedad civil”, aseveró.

“Se trastoca con estas decisiones la libertad que tiene el trabajador, como parte de la sociedad”, recalcó también en una entrevista radiofónica que difundió en redes sociales, posterior a una conferencia de prensa.

“Sin acreditar riesgo alguno para la equidad, el Estado irrumpe en actividades cívicas autónomas, cercenando la cultura de diálogo que los sindicatos han construido... El INE se equivoca, eso no es imparcialidad, es censura”, dijo.

El también secretario general adjunto de la CTM a nivel nacional recriminó que la autoridad electoral pretenda prohibir a los sindicatos su libertad para “comunicar” o “informar” en torno a los candidatos y las próximas elecciones.

“Ahí, en esa precisión, la Federación de Trabajadores de Coahuila impugnó esta sentencia que el INE emitió a través del Tribunal Electoral Federal”, destacó.

En dicha sentencia, el Instituto “planteaba, hasta cierto punto, así lo consideramos, violaciones al momento de prohibir a los sindicatos”.

Argumentó: “Yo creo que el INE no sabe, y debe enterarse, que los sindicatos dejaron de ser instituciones corporativas desde el 2019, desde que entró en marcha la reforma laboral, con el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

El Instituto atenta contra una serie de derechos ciudadanos y, además, “busca limitar el papel de los sindicatos en este proceso libre y democrático”, denunció.

El pasado 15 de marzo, Medina Ramírez declaró a VANGUARDIA sobre la participación sindical en el actual proceso electoral, señalando que, hasta donde lo permitiese la legislación en la materia, se promovería el voto razonado y se darían a conocer los perfiles a elegir.

En su entrevista de ayer con Radio Fórmula, se refirió a las elecciones del Poder Judicial como “un proceso inédito”, pues por primera vez la nación, “incluidos los trabajadores”, podrá cambiar el Poder Judicial, “desde el voto libre, personal, secreto y directo”.

El líder obrero consideró de interés la solicitud de información que recientemente presentó al INE Dora Alicia Martínez Valero, candidata coahuilense a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Ciertamente, ella pedía que (le informaran) sobre los requisitos de cómo se iban a llevar a cabo los foros, mesas de diálogo y todo lo que tenga que ver con la información respecto al proceso democrático, incluyendo a los sindicatos”, comentó.

En su cuenta de X, “ella misma señala, con coincidencias, que, un mes después de que interpuso esta impugnación, esta aclaración o como se nombre, ante el INE, ella misma se queja del Instituto y aclara que solamente pedía información”.

Además, la postulante “acusa al INE de haberse extralimitado, de haber puesto medidas que restringen la vida política de las instituciones, es decir, manifiesta que no está de acuerdo con esa resolución”, observó Tereso Medina.

Explicó que la tarea de “difundir” por parte de la organización sindical consiste simplemente en “comunicar cómo y de qué manera está llevándose a cabo el proceso electoral, que quede muy claro; es el derecho a la información”.

Y, “por supuesto, no podemos cargarnos, en el proceso, a favor de ninguna candidata a ministro, ni a jueza, ni a magistrado”, admitió.

“Lo único que sí tenemos es el deber constitucional de informar con claridad todo el proceso democrático para que el trabajador, como parte de la sociedad, tenga los elementos y que puedan ellos votar por los mejores perfiles”, señaló.

El propósito también es “evitar lo que señalan, con gravísima preocupación, los legisladores, uno del PAN y otro de Morena, que es el senador Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Anaya. Eso es grave, pues si los trabajadores no sabemos por quién a votar, ¿entonces quién les va a informar?”.

“Por otro lado, los sindicatos no tenemos recursos públicos, no manejamos recursos públicos, no somos partidos políticos, somos un sindicato, de acuerdo al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es, a mi juicio, lo que está violentando el INE”, expresó.

El organismo “no se da cuenta —enfatizó— de que el sindicato tiene su autonomía propia frente al Estado, y tiene el deber constitucional de redactar sus propios estatutos y, entre todo esto, informar y comunicar a sus trabajadores todos los procesos que tengan que ver con el interés colectivo de ellos”.