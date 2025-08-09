Coahuila: cumple tres años en rezago la armonización de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial

La armonización de la Ley General de Movilidad federal lleva tres años sin armonizarse en Coahuila, señaló el académico de la Universidad Autónoma de Coahuila, Alejandro Dávila Flores. Expuso que a pesar de que la legislación federal se aprobó en 2022, debió armonizarse seis meses después y hasta ahora no se ha concretado. “Hay que actualizar el marco jurídico. La bolita está en la cancha del Legislativo y esa actualización tiene que ser en línea con los elementos que contempla la nueva legislación federal en materia de seguridad y movilidad vial. TE PUEDE INTERESAR: Municipio de Saltillo dejará de pagar 55 mdp en planta tratadora y los invertirá en transporte público “Todo esto requiere compromisos serios de largo plazo, políticas públicas articuladas, coordinadas y un avance sistemático que además tiene que ser rápido, dado que cada vez el tiempo que tenemos disponible para enfrentar esos problemas, se está reduciendo”, afirmó Dávila. Agregó que es indispensable esta armonización para tomar en cuenta las preferencias de la ciudadanía ante nuevas alternativas de movilidad ante la imposibilidad de acceder a vehículos particulares o la baja calidad en el transporte público. El economista señaló que en poco tiempo, las ciudades van a enfrentar grandes desafíos para sostener las opciones de movilidad a las que han estado apostando en las ciudades y en nuestro país y que va a haber dificultades para poder seguir movilizando a la cantidad de gente que movilizamos en vehículos de combustión interna y no estamos preparados con alternativas que permitan dar otras soluciones de movilidad.

Señaló que en Saltillo se están planeando proyectos que permitan desahogar el tránsito vehicular como el transporte público o el Tren Interurbano. “Todas estas soluciones tienen que articularse, estructurarse de forma complementaria y definir políticas públicas serias que permitan su avance sistemático desde la cobertura legal”, mencionó ante la importancia de la armonización de la Ley. FOROS PARA ARMONIZACIÓN, ESTE AÑO Respecto a la armonización con la ley federal, el diputado local Alfredo Paredes López, coordinador de la comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, expuso que este año se realizarán foros con transportistas para analizar los diferentes entornos de cada región. Agregó que cada una tiene contextos y problemáticas distintas, por lo que entrando al periodo ordinario dentro de algunas semanas, se tratarán temas como concesiones de taxis y transporte público, así como transporte por aplicación. TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Coahuila busca unificar rutas de transporte gratuitas entre Saltillo y Ramos Arizpe “El tema que se está empezando a ver no nada más es en el tema de la armonización, sino también en lo que va a representar en ingreso o gasto de las nuevas normativas en los diferentes rubros. Por ejemplo, de los costos de las concesiones tanto de taxis, comparándolo con el tema de las aplicaciones, cómo podemos equilibrar todo lo que esté pasando en el estado para que todos estén conformes”, detalló el legislador. Paredes López añadió que la Ley General de Movilidad tiene que enfatizar a los municipios que se tiene que privilegiar el transporte público, la movilidad peatonal, la movilidad ciclista y otras alternativas de transporte.

“Lo más complicado es tratar de hacer un traje a la medida. Lo bueno de los diputados, independientemente de la ideología política en la que estén, es que están en el canal que tenemos que armonizar esta situación, porque es una situación que se tiene que atender”, apuntó. Paredes López comentó que el principal reto de la Ley General de Movilidad es la garantía de un servicio de transporte de calidad, moderno y seguro, además de la base de datos de conductores de aplicaciones móviles. Agregó que se está trabajando para que la armonización pueda lograrse durante esta legislatura. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: analizan modificación al bulevar Francisco Coss, que incluiría nuevo carril ¿QUÉ FALTA POR ARMONIZAR? Respecto a las diferencias que tiene la actual Ley de Transporte y Movilidad de Coahuila (LTM) respecto a la LGMSV, resaltan algunos detalles entre ambos documentos. Si bien ambas consideran la jerarquía de la movilidad, la LGMSV es más detallada en la cima de esta, pues además de considerar a las personas peatonas, señala que se deben tomar en cuenta “con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género, personas con discapacidad y movilidad limitada”. También, en segundo lugar de la jerarquía, además de las personas ciclistas, la ley federal toma en cuenta a todos los usuarios de vehículos no motorizados. Una diferencia importante respecto a una y otra reglamentación es el detalle respecto al exceso de velocidad permitidos dependiendo de cada vialidad, pues la ley coahuilense deja esos detalles a cada municipio.

La LGMSV detalla que los límites de velocidad de los municipios se deben apegar a los siguientes criterios: a) 20 km/h en zonas de hospitales, asilos, albergues y casas hogar. Inciso adicionado b) 20 km/h en zonas y entornos escolares en vías secundarias y calles terciarias; y hasta 30 km/h en zonas y entornos escolares en vías primarias y carreteras. c) 30 km/h en calles secundarias y calles terciarias. d) 50 km/h en avenidas primarias sin acceso controlado.

e) 80 km/h en carriles centrales de avenidas de acceso controlado. f) 80 km/h en carreteras estatales fuera de zonas urbanas; 50 km/h dentro de zonas urbanas. g) 110 km/h para automóviles, 95 km/h para autobuses y 80 km/h para transporte de bienes y mercancías en carreteras y autopistas de jurisdicción federal. h) Ninguna intersección, independientemente de la naturaleza de la vía, podrá tener velocidad de operación mayor a 50 km/h en cualquiera de sus accesos. TE PUEDE INTERESAR: Percibe 78% de ciclistas inseguridad al circular en calles de Saltillo Otro aspecto que no se detalla en la LTM y sí en la LGMSV es la posibilidad de gestionar la demanda de movilidad. La reglamentación federal permite que los municipios y los estados gestionen sus vialidades para implementar zonas de tránsito controlado a fin de priorizar la gestión de la seguridad vial, la movilidad peatonal, ciclista y de transporte colectivo, reducir el volumen vehicular o los vehículos con mayor impacto ambiental y de riesgo vial, mediante las disposiciones que para tal efecto emita la autoridad competente.