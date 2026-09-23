Coahuila: Se desploma a la mitad uso de transporte público para ir al trabajo

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    Coahuila: Se desploma a la mitad uso de transporte público para ir al trabajo
    El transporte público cada vez es menos usado por los coahuilenses para ir a trabajar. Especial
Armando Ríos
por Armando Ríos

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En contraste, el uso de vehículo particular y el transporte de personal reportaron incrementos en la entidad

En una década, los trabajadores de Coahuila modificaron de manera importante sus formas de traslado al empleo: aumentó el uso del vehículo particular y del transporte de personal, mientras que el transporte público perdió prácticamente la mitad de los usuarios que tenía en 2015.

Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que 44.62 por ciento de las personas que trabajan de manera presencial en la entidad utilizan un vehículo particular para acudir a su empleo, frente al 36.7 por ciento registrado hace una década.

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El segundo medio de traslado con mayor crecimiento fue el transporte de personal, utilizado actualmente por 23.13 por ciento de los trabajadores, cuando en 2015 apenas representaba 5 por ciento.

En contraste, el transporte público pasó de ser utilizado por 23.36 por ciento de los trabajadores en 2015 a 12.26 por ciento en 2025, una disminución de 11.1 puntos porcentuales y prácticamente la mitad de la proporción registrada hace una década.

$!El uso del transporte de personal creció más de cuatro veces en los últimos 10 años.
El uso del transporte de personal creció más de cuatro veces en los últimos 10 años. Archivo

De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal, en Coahuila al menos un millón 388 mil 711 personas señalaron que realizan diariamente un traslado para acudir a su empleo.

La encuesta, además de actualizar las cifras poblacionales del país, permite conocer las condiciones de movilidad cotidiana de la población y observar los cambios registrados durante la última década.

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Los datos muestran que la tendencia hacia el uso de alternativas distintas al transporte público también se presenta entre los estudiantes.

En 2015, el 22.48 por ciento de los estudiantes de Coahuila utilizaba transporte público para acudir a la escuela; para 2025, la proporción se redujo a 15.14 por ciento.

En sentido contrario, el uso de vehículos particulares aumentó de 30.23 por ciento a 39.85 por ciento durante el mismo periodo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/radiografia-de-los-mexicanos-asi-somos-segun-el-inegi-BP23685455

La Encuesta Intercensal no establece las causas de estos cambios en los patrones de movilidad, por lo que los datos no permiten determinar si la reducción del transporte público está relacionada con una menor disponibilidad o cobertura del servicio, con cambios en las condiciones laborales o con un mayor acceso de la población a vehículos particulares y transporte de personal.

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Armando Ríos

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Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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