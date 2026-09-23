Coahuila: Se desploma a la mitad uso de transporte público para ir al trabajo

En una década, los trabajadores de Coahuila modificaron de manera importante sus formas de traslado al empleo: aumentó el uso del vehículo particular y del transporte de personal, mientras que el transporte público perdió prácticamente la mitad de los usuarios que tenía en 2015. Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que 44.62 por ciento de las personas que trabajan de manera presencial en la entidad utilizan un vehículo particular para acudir a su empleo, frente al 36.7 por ciento registrado hace una década.

El segundo medio de traslado con mayor crecimiento fue el transporte de personal, utilizado actualmente por 23.13 por ciento de los trabajadores, cuando en 2015 apenas representaba 5 por ciento. En contraste, el transporte público pasó de ser utilizado por 23.36 por ciento de los trabajadores en 2015 a 12.26 por ciento en 2025, una disminución de 11.1 puntos porcentuales y prácticamente la mitad de la proporción registrada hace una década.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal, en Coahuila al menos un millón 388 mil 711 personas señalaron que realizan diariamente un traslado para acudir a su empleo. La encuesta, además de actualizar las cifras poblacionales del país, permite conocer las condiciones de movilidad cotidiana de la población y observar los cambios registrados durante la última década.

Los datos muestran que la tendencia hacia el uso de alternativas distintas al transporte público también se presenta entre los estudiantes.

El #INEGI presenta los resultados de la #EncuestaIntercensal (EIC) 2025. Estos se generan a partir de información que se recabó entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025. La muestra para este ejercicio fue de poco más de 7.3 millones de viviendas particulares habitadas.... pic.twitter.com/8XbXI8AxVp — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 22, 2026

En 2015, el 22.48 por ciento de los estudiantes de Coahuila utilizaba transporte público para acudir a la escuela; para 2025, la proporción se redujo a 15.14 por ciento. En sentido contrario, el uso de vehículos particulares aumentó de 30.23 por ciento a 39.85 por ciento durante el mismo periodo.

La Encuesta Intercensal no establece las causas de estos cambios en los patrones de movilidad, por lo que los datos no permiten determinar si la reducción del transporte público está relacionada con una menor disponibilidad o cobertura del servicio, con cambios en las condiciones laborales o con un mayor acceso de la población a vehículos particulares y transporte de personal.

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