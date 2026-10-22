Dan seguimiento a 6 mil casos de salud mental detectados en escuelas de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Dan seguimiento a 6 mil casos de salud mental detectados en escuelas de Coahuila
    Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, presentó los avances del Gran Programa Estatal de Salud Mental durante el encuentro realizado en Saltillo. FRANCISCO MUÑIZ

A través del programa Somos Más, se brinda seguimiento a alrededor de 6 mil casos identificados en el entorno escolar, informó Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, durante el Encuentro Estatal de Salud Mental 2026

Alrededor de 6 mil casos relacionados con la salud mental de estudiantes en Coahuila se encuentran bajo seguimiento mediante el programa Somos Más, de acuerdo con lo informado por Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, durante el Encuentro Estatal de Salud Mental 2026, celebrado en Saltillo.

La cifra forma parte de los resultados presentados sobre las estrategias de detección y acompañamiento emocional implementadas en las escuelas de la entidad, con el propósito de identificar situaciones que requieren atención y dar continuidad a los casos.

‘La salud mental es una prioridad en Coahuila’: Manolo Jiménez; suman más de 21 mil atenciones psicológicas

Durante su intervención, Rodríguez López destacó la importancia de atender la salud mental desde el ámbito educativo, donde es posible identificar necesidades emocionales y establecer mecanismos de apoyo para niñas, niños y adolescentes.

El programa Somos Más tiene presencia en mil 379 escuelas de Coahuila y un alcance de más de 400 mil estudiantes, de acuerdo con las cifras expuestas durante el encuentro. Estos resultados forman parte del Gran Programa Estatal de Salud Mental, una estrategia que busca ampliar el acceso a servicios de atención y acompañamiento psicológico en distintos sectores de la población.

$!Shulamit Graber partició en el encuentro con la conferencia magistral “Resiliencia y transformación: estrategias para una adaptación profunda”.
Shulamit Graber partició en el encuentro con la conferencia magistral “Resiliencia y transformación: estrategias para una adaptación profunda”. FRANCISCO MUÑIZ

MÁS DE 21 MIL ATENCIONES

Además del trabajo en las escuelas, Paola Rodríguez López informó que, mediante el programa Psicólogo en tu Comunidad, se han brindado más de 21 mil atenciones psicológicas en Coahuila. La estrategia tiene presencia en los 38 municipios del estado y forma parte de los esfuerzos para acercar los servicios de salud mental a la población.

En su exposición también se abordó la infraestructura estatal de salud, que incluye 133 centros de salud y 14 hospitales dentro de las acciones para la atención de la salud mental. Las estrategias estatales contemplan tanto la detección de necesidades emocionales como la atención de personas que requieren acompañamiento psicológico.

$!Durante el Encuentro Estatal sobre salud mental exhibieron material con información respecto al tema.
Durante el Encuentro Estatal sobre salud mental exhibieron material con información respecto al tema. FRANCISCO MUÑIZ

ATENCIÓN A CRISIS

Entre los resultados expuestos durante el encuentro también se reportaron 572 urgencias psiquiátricas atendidas en la red hospitalaria estatal. Asimismo, se informó que el servicio telefónico de atención en crisis ha brindado apoyo a aproximadamente 7 mil 600 personas, como parte de los mecanismos de atención disponibles.

Otro de los programas mencionados fue Código Mariposa, mediante el cual se ha acompañado a mil 982 familias que enfrentaron situaciones de pérdida gestacional o neonatal.

Del secuestro a la resiliencia: Shulamit Graber comparte en Saltillo cómo reconstruyó su vida

Estas acciones fueron presentadas como parte de una estrategia que contempla distintas necesidades de atención, desde el acompañamiento emocional en las escuelas hasta la intervención en situaciones de crisis. En ese contexto, el seguimiento a los 6 mil casos escolares destaca como uno de los resultados del trabajo preventivo que se desarrolla en los planteles educativos de Coahuila.

Las cifras fueron dadas a conocer por Rodríguez López durante el Encuentro Estatal de Salud Mental 2026, realizado en Villa Ferré, en Saltillo, donde se abordaron los avances y desafíos de la atención a la salud mental en la entidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud Mental
A20
Gobierno

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

¿Y el ‘Papayita’? O, ¿cómo tapamos el pozo?
NosotrAs: La vida no se sostiene sola

NosotrAs: La vida no se sostiene sola

Consulta la guía completa sobre cuándo poner la ofrenda de Día de Muertos y qué elementos no pueden faltar en tu altar este año.

Día de Muertos... ¿Cuándo se debe colocar la ofrenda y qué elementos necesitas?
Oferta. Los muertos vivientes, los asesinos enmascarados y las fuerzas sobrenaturales protagonizan algunas de las historias ideales para una noche de terror.

Maratón de espanto: guía de series de terror y suspenso para Halloween recién estrenadas
Bono y U2 regresarán a un espectáculo de medio tiempo de la NFL después de casi 25 años, ahora en el duelo entre Packers y Rams.

U2 regresa a la NFL: dará show de medio tiempo en el Packers vs Rams de Thanksgiving 2026
El encuentro entre La Laguna y Tamaulipas se definió en entradas extras, luego de un cerrado duelo de pitcheo.

MLB Cup México 2026: La Laguna cae tras dos victorias en la fase de grupos
El futbolista de Xolos de Tijuana acudió por primera vez a un módulo del Instituto Nacional Electoral tras cumplir 18 años.

Gilberto Mora ya fue por su INE; Instituto aprovecha para llamar a jóvenes a tramitar su credencial
Gabriela Rodríguez Garza, subcampeona mundial y bicampeona centroamericana de tiro deportivo, fue elegida Deportista Absoluta de Coahuila en los premios estatales de 2026.

Gabriela Rodríguez gana el Premio Estatal del Deporte Coahuila 2026 como Deportista Absoluta