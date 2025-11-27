Reportan déficit de 30% en producción de cabrito en Saltillo; ‘ha disminuido el consumo’

La producción de cabrito en Saltillo ha registrado una disminución estimada de entre 20 y 30 por ciento en los últimos años, una tendencia que, aunque no representa una crisis inmediata, sí refleja un cambio sostenido en la actividad ganadera del sector rural.

Diego David Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural del municipio, informó que esta baja no es reciente ni aislada, sino consecuencia de un proceso paulatino en el que cada vez menos productores optan por dedicarse a la crianza de cabritos, debido a las exigencias que implica esta actividad.

TE PUEDE INTERESAR: Destaca Saltillo como ciudad segura y familiar para eventos masivos como el Cabrito Fest 2025

Mencionó que la crianza requiere atención durante los 365 días del año, lo que complica su continuidad, sobre todo para las nuevas generaciones, que han migrado hacia trabajos en la industria y actividades que permiten mayor flexibilidad económica y de tiempo.

Indicó que, a diferencia del cabrito, la crianza de ganado bovino ofrece mayor posibilidad de combinar el trabajo en empresas con la actividad productiva en el campo, lo que ha llevado a una transición hacia este tipo de modelos.