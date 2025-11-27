Reportan déficit de 30% en producción de cabrito en Saltillo; ‘ha disminuido el consumo’

    Reportan déficit de 30% en producción de cabrito en Saltillo; 'ha disminuido el consumo'
    Director de Desarrollo Rural señala que cada vez menos productores optan por dedicarse a la crianza de cabritos.

Director de Desarrollo Rural en Saltillo advierte que la crianza de este ganado enfrenta un proceso de transición por cambios generacionales y nuevas dinámicas laborales en el campo.

La producción de cabrito en Saltillo ha registrado una disminución estimada de entre 20 y 30 por ciento en los últimos años, una tendencia que, aunque no representa una crisis inmediata, sí refleja un cambio sostenido en la actividad ganadera del sector rural.

Diego David Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural del municipio, informó que esta baja no es reciente ni aislada, sino consecuencia de un proceso paulatino en el que cada vez menos productores optan por dedicarse a la crianza de cabritos, debido a las exigencias que implica esta actividad.

Mencionó que la crianza requiere atención durante los 365 días del año, lo que complica su continuidad, sobre todo para las nuevas generaciones, que han migrado hacia trabajos en la industria y actividades que permiten mayor flexibilidad económica y de tiempo.

Indicó que, a diferencia del cabrito, la crianza de ganado bovino ofrece mayor posibilidad de combinar el trabajo en empresas con la actividad productiva en el campo, lo que ha llevado a una transición hacia este tipo de modelos.

$!Diego David Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural del municipio.
Diego David Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural del municipio. FOTO: SARAH ESTRADA

A pesar de la disminución, señaló que el cabrito continúa siendo un producto altamente demandado en la región, considerado un alimento tradicional y bien cotizado, con precios que pueden rondar los mil pesos por pieza, principalmente para venta a grandes compradores.

Fuentes Aguirre reconoció que no se cuenta con una cifra exacta sobre la producción anual de cabritos en Saltillo, aunque subrayó que todavía existe una producción importante y que el mercado tenderá a ajustarse conforme cambien las dinámicas de oferta y demanda.

Añadió que este fenómeno podría derivar en un eventual incremento de precios que incentive nuevamente a algunos productores a regresar a esta actividad, aunque aclaró que el proceso dependerá de múltiples factores sociales y económicos.

Finalmente, consideró que si bien la tendencia apunta a una reducción sostenida, el sector continúa en transformación y adaptación, con un campo que busca mantenerse activo a través de nuevas modalidades productivas.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

