Invitan a la comunidad empresarial de La Laguna al Encuentro Oportunidades de Negocio México-Brasil 2025

Torreón
/ 27 noviembre 2025
    Invitan a la comunidad empresarial de La Laguna al Encuentro Oportunidades de Negocio México-Brasil 2025
    Desde 2023 la región registró más de 4 mil millones de dólares en ventas internacionales y de esa cantidad, Torreón aportó el 77 por ciento del total del monto. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Se presentará un documental relacionado con el panorama de Brasil y la población mexicana, tendencias, referencias de comercio y un espacio de vinculación para establecer contactos

TORREÓN, COAH.– Rogelio Betancourt, presidente de la Cámara de Comercio México-Brasil y encargado de la relación con Coahuila, Nuevo León y el noreste del país, invitó a la comunidad empresarial de La Laguna al Encuentro de Oportunidades de Negocio México-Brasil 2025, programado para el 3 de diciembre.

Señaló que este encuentro representa un punto de partida para presentar en La Laguna el panorama de Brasil y su relación con México, con un enfoque empresarial, y comenzar a profundizar en áreas de interés de cara a 2026. Añadió que, en coordinación con la Cámara de Comercio de Torreón, se busca aprovechar que la Comarca Lagunera es una región que exporta y fabrica.

Destacó que Coahuila tuvo a Brasil como su segundo socio comercial en cuanto al origen de inversiones extranjeras directas. En este contexto, la operación de empresas como Motores John Deere, Caterpillar, Milwaukee Tool y Yura, entre otras, fortalece la base productiva regional y abre la puerta a ampliar relaciones.

En el Encuentro de Oportunidades de Negocio México-Brasil 2025 se presentará un documental sobre el panorama brasileño, la población México-Brasil, tendencias comerciales, así como un espacio de vinculación para establecer contactos.

Por su parte, Aarón Bernal, director de CELARUM SCI, empresa comercializadora con actividad en exportación e importación, informó que en los últimos dos meses se confirmó el incremento de mil 200 empleos por parte de Electrical Components International, compañía que realizó una inversión de 600 millones de dólares en La Laguna.

Recordó que desde 2023 la región registró más de 4 mil millones de dólares en ventas internacionales y, de ese total, Torreón aportó el 77 por ciento.

La Laguna, apuntó, es una plaza estratégica para los negocios y uno de los mejores lugares para invertir, derivado de sus indicadores de seguridad, pues se ubica en el segundo estado más seguro del país.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Fidel Villanueva Tarín, mencionó que una de las compañías de capital brasileño con presencia consolidada en la región es Pilgrim’s, una de las mayores productoras de pollo en el mundo.

