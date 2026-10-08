Santiago Cisneros, la joya del León que figura entre los 60 mejores talentos del mundo

La publicación anual Next Generation 2026, difundida el 6 de octubre, reúne a prospectos de diferentes países que destacan por sus condiciones y proyección. Cisneros es el único mexicano incluido en esta edición, un reconocimiento que coloca los reflectores sobre el trabajo de formación del conjunto esmeralda.

El futbol mexicano tiene una nueva promesa que busca abrirse camino entre las futuras figuras internacionales. Santiago Cisneros, delantero de las fuerzas básicas del León, fue incluido por el diario británico The Guardian entre los 60 jóvenes talentos más destacados del mundo, en una selección que reúne a futbolistas nacidos en 2009.

El atacante tijuanense comparte esta generación de jóvenes promesas con futbolistas que comienzan a llamar la atención de los principales clubes y visores del planeta. Su presencia en la lista también recuerda el impacto que tuvo Gilberto Mora, quien apareció en ediciones anteriores de esta selección y hoy es uno de los nombres más reconocidos entre los jóvenes mexicanos.

El medio británico puso especial atención en la creatividad del delantero y en su capacidad para marcar diferencias en los últimos metros. Su lectura del juego le permite encontrar espacios, acelerar los ataques y habilitar a sus compañeros con pases precisos.

The Guardian también resaltó una de sus principales cualidades individuales: recortar hacia el centro y sacar disparos potentes desde larga distancia. Estas características lo convierten en un atacante capaz de generar peligro tanto mediante la creación de jugadas como con sus propias finalizaciones.

La distinción representa un reconocimiento a su potencial, aunque también supone un reto: mantener su progresión, sumar experiencia y trasladar sus condiciones al futbol de mayor exigencia.

Nacido el 11 de agosto de 2009 en Tijuana, Baja California, Alberto Santiago Cisneros Andrade también cuenta con nacionalidad estadounidense. Su formación futbolística ha transcurrido en las categorías inferiores del León, donde ha avanzado hasta competir con el equipo Sub-21.

De acuerdo con los registros estadísticos consultados, durante el Apertura 2026 acumula alrededor de 470 minutos en ocho partidos y un gol con la categoría Sub-21.

Además, ha formado parte de las selecciones juveniles de México. Según los datos proporcionados para esta nota, suma 11 apariciones entre las categorías Sub-16 y Sub-17, con cinco goles y dos asistencias, cifras que refuerzan su perfil como uno de los prospectos a seguir.

EL RETO DE CONVERTIRSE EN FIGURA

La aparición en la lista de The Guardian no garantiza una carrera en la élite, pero sí aumenta la atención sobre un futbolista que todavía tiene margen para crecer. El siguiente paso será consolidarse en las fuerzas básicas, ganar regularidad y acercarse al primer equipo del León.

Cisneros ya cuenta con una distinción internacional que lo separa del anonimato. Ahora deberá demostrar que puede convertir las expectativas en actuaciones consistentes y aprovechar las oportunidades que aparezcan en su camino.

Con Gilberto Mora como uno de los referentes recientes de la nueva generación mexicana y Cisneros como otro nombre que comienza a ganar reconocimiento, el futbol nacional mantiene motivos para seguir de cerca a sus jóvenes talentos.