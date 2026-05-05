Advierte presidente de BBVA entorno económico complejo pero México está ‘bien posicionado’

”Estamos en un momento complejo, el entorno internacional sigue marcado por una elevada incertidumbre, tensiones geopolíticas, conflictos abiertos, cambios en las reglas del comercio internacional, volatilidad en los precios de la energía y una reorganización de las cadenas globales de valor.

México enfrenta un entorno económico complejo a nivel internacional, marcado por un alto grado de incertidumbre que afecta la confianza y la inversión, pero está “bien posicionado” para capturar oportunidades asociadas al nearshoring de cara a la implementación del Plan México, aseveró Carlos Torres Vila , presidente del Grupo BBVA.

”Sabemos que la incertidumbre afecta a la confianza y que la confianza es esencial para invertir, para consumir, para contratar y en definitiva, para las decisiones que conducen al crecimiento. Aunque nuestras previsiones actuales indican un crecimiento superior al 3 por ciento para los próximos años, las principales instituciones internacionales están revisando a la baja sus estimaciones, reflejando así esta incertidumbre”, dijo Torres Vila en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2026 de BBVA México.

Para México, consideró, las perspectivas a medio plazo son favorables, impulsadas por iniciativas como el Plan México que está orientado a fortalecer el mercado interno, elevar los salarios y fomentar un crecimiento más sostenible e inclusivo.

Pero también porque México está “bien posicionado” para aprovechar el complejo entorno internacional.

”Esto es importante porque demuestra que incluso en entornos complejos la economía global y particularmente la mexicana siguen generando oportunidades, y en este análisis México destaca de forma clara al estar bien posicionado para aprovechar este entorno.

”Su proximidad geográfica e integración comercial con Estados Unidos, su capacidad industrial, su estabilidad macroeconómica y su talento otorgan ventajas muy relevantes.

El País ha consolidado su papel como socio estratégico de Estados Unidos y hoy representa una parte muy significativa de sus importaciones en un momento en el que las empresas norteamericanas buscan proveedores más cercanos, más fiables y mejor integrados en sus cadenas de producción”, indicó el presidente de Grupo BBVA.

A esto, añadió, se suma una ventaja adicional, pues más del 80 por ciento de las importaciones desde México acceden al mercado estadounidense sin aranceles.