Baja 5.3% superávit comercial de México con EU en los primeros tres meses de 2026

El decremento en el saldo comercial favorable viene precedido de años de expansión entre 2022 y 2025, de tal manera que, en el periodo de enero a marzo del año pasado, el indicador impuso récord por un monto de 47 mil 254 millones de dólares.

El superávit de la balanza de comercio entre México con Estados Unidos disminuyó 5.3% en los primeros tres meses de 2026, tras crecer 20.1% en el año previo, debido a la moderación en el ritmo de crecimiento en las exportaciones y a la aceleración en las importaciones o compras.

En los primeros tres meses de 2026, el superávit comercial de la economía mexicana con la estadounidense fue por 44 mil 762 millones de dólares, revelan datos del Departamento de Comercio de EU.

Esto fue resultado de exportaciones o ventas al mercado de EU por 138 mil 31 millones de dólares e importaciones (compras) por 93 mil 270 millones.

De este modo, las ventas de México a Estados Unidos aumentaron 5.1% anual en el primer trimestre de 2026 frente a 9.7 por ciento en igual lapso del año anterior, y en las compras, las tasas fueron de 11 y 4.6 por ciento, respectivamente.

Mientras las exportaciones a EU moderaron su desempeño, las importaciones aceleraron el paso, al crecer 11% anual en el periodo de enero a marzo de 2026, desde 4.6% en el mismo periodo de 2025.

A pesar de lo anterior, tanto las exportaciones como las importaciones anotaron montos sin precedentes de enero a marzo pasados, por lo que el comercio bilateral entre México y Estados Unidos sumó 231 mil 301 millones de dólares, un récord, tras 7.4% anual.

En este contexto, tanto en enero a marzo de 2026 (como en el tercer mes del año), México se mantuvo como el principal socio comercial de Estados Unidos.

En términos acumulados, México fue el primer lugar entre los socios de EU, Canadá fue segundo, con 175 mil 910 millones de dólares, y China ocupó el tercer puesto, con 88 mil 252 millones.