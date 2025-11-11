Coparmex Coahuila llama a fortalecer el Estado de Derecho ante revisión del T-MEC

Luego de que la U.S. Chamber of Commerce externara sus preocupaciones durante las consultas para la revisión del T-MEC, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, señaló que México debe aprovechar este proceso para enviar al mundo un mensaje claro de confianza, cumplimiento y apertura.

De acuerdo con lo manifestado por la U.S. Chamber of Commerce, el tratado debe mantenerse como un acuerdo tripartito y libre de aranceles; sin embargo, expresaron inquietudes porque México no cumple cabalmente en algunos temas, entre ellos la independencia jurídica y regulatoria, la certidumbre para la inversión y, en materia energética, la preferencia hacia Pemex y la CFE, mientras que los reguladores han perdido autonomía.

Al respecto, López Villarreal coincidió en la importancia de preservar el T-MEC como un acuerdo trilateral, moderno y libre de barreras comerciales, pues ha sido un pilar del crecimiento económico y de la atracción de inversiones en México, Estados Unidos y Canadá.