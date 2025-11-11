Coparmex Coahuila llama a fortalecer el Estado de Derecho ante revisión del T-MEC

/ 11 noviembre 2025
    Coparmex Coahuila llama a fortalecer el Estado de Derecho ante revisión del T-MEC
    Las dudas que tiene el empresariado norteamericano debe ser un llamado de atención para México. Foto: Especial

Alfredo López coincide en la importancia de mantener el acuerdo trilateral, libre de barreras comerciales

Luego de que la U.S. Chamber of Commerce externara sus preocupaciones durante las consultas para la revisión del T-MEC, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, señaló que México debe aprovechar este proceso para enviar al mundo un mensaje claro de confianza, cumplimiento y apertura.

De acuerdo con lo manifestado por la U.S. Chamber of Commerce, el tratado debe mantenerse como un acuerdo tripartito y libre de aranceles; sin embargo, expresaron inquietudes porque México no cumple cabalmente en algunos temas, entre ellos la independencia jurídica y regulatoria, la certidumbre para la inversión y, en materia energética, la preferencia hacia Pemex y la CFE, mientras que los reguladores han perdido autonomía.

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos entre los aranceles, la incertidumbre y la perspectiva

Al respecto, López Villarreal coincidió en la importancia de preservar el T-MEC como un acuerdo trilateral, moderno y libre de barreras comerciales, pues ha sido un pilar del crecimiento económico y de la atracción de inversiones en México, Estados Unidos y Canadá.

También reconoció las preocupaciones expresadas por la U.S. Chamber of Commerce sobre la independencia jurídica, la certidumbre regulatoria y las condiciones de competencia en el sector energético. Estos factores —dijo— son esenciales para mantener la confianza de los inversionistas y asegurar un piso parejo entre los tres países.

TE PUEDE INTERESAR: Termina México consultas rumbo a revisión del T-MEC

Desde el sector empresarial mexicano hacemos un llamado a fortalecer el Estado de Derecho, respetar los compromisos adquiridos en el tratado y garantizar que las políticas públicas no obstaculicen la libre competencia ni la transición energética”, afirmó.

Finalmente, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste subrayó que el T-MEC no solo es un acuerdo comercial, sino una herramienta estratégica para el desarrollo regional, la integración productiva y la generación de empleos de calidad.

