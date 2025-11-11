Coparmex Coahuila llama a fortalecer el Estado de Derecho ante revisión del T-MEC
Alfredo López coincide en la importancia de mantener el acuerdo trilateral, libre de barreras comerciales
Luego de que la U.S. Chamber of Commerce externara sus preocupaciones durante las consultas para la revisión del T-MEC, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, señaló que México debe aprovechar este proceso para enviar al mundo un mensaje claro de confianza, cumplimiento y apertura.
De acuerdo con lo manifestado por la U.S. Chamber of Commerce, el tratado debe mantenerse como un acuerdo tripartito y libre de aranceles; sin embargo, expresaron inquietudes porque México no cumple cabalmente en algunos temas, entre ellos la independencia jurídica y regulatoria, la certidumbre para la inversión y, en materia energética, la preferencia hacia Pemex y la CFE, mientras que los reguladores han perdido autonomía.
Al respecto, López Villarreal coincidió en la importancia de preservar el T-MEC como un acuerdo trilateral, moderno y libre de barreras comerciales, pues ha sido un pilar del crecimiento económico y de la atracción de inversiones en México, Estados Unidos y Canadá.
El documento de la U.S. Chamber of Commerce del 28 de octubre de 2025 es una bomba diplomática disfrazada de “revisión técnica”. En 39 páginas acusa a México de romper el T-MEC al minar la independencia judicial, desmantelar reguladores, hostigar fiscalmente a las empresas,... pic.twitter.com/xhkKRty3bj— José Mario (@JoseMarioMX) November 1, 2025
También reconoció las preocupaciones expresadas por la U.S. Chamber of Commerce sobre la independencia jurídica, la certidumbre regulatoria y las condiciones de competencia en el sector energético. Estos factores —dijo— son esenciales para mantener la confianza de los inversionistas y asegurar un piso parejo entre los tres países.
“Desde el sector empresarial mexicano hacemos un llamado a fortalecer el Estado de Derecho, respetar los compromisos adquiridos en el tratado y garantizar que las políticas públicas no obstaculicen la libre competencia ni la transición energética”, afirmó.
Finalmente, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste subrayó que el T-MEC no solo es un acuerdo comercial, sino una herramienta estratégica para el desarrollo regional, la integración productiva y la generación de empleos de calidad.