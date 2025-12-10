Descansará 50% de socios de Coparmex en la Región Sureste en últimas semanas del año
Empresarios contemplan mantener al 100% los salarios de los trabajadores que descansen en esta temporada decembrina
Más del 50% de los socios de Coparmex Coahuila Sureste descansará durante la última semana o los últimos 15 días de diciembre, señaló Alfredo López Villarreal, presidente del organismo, quien añadió que durante ese periodo los trabajadores recibirán su sueldo normal.
Destacó que cuentan con 362 socios y más del 50% estará aprovechando estas fechas, sobre todo la última semana de diciembre, periodo en el que aprovecharían para adelantar vacaciones a los trabajadores y realizar mantenimiento preventivo en las plantas.
En el caso de los sueldos de los trabajadores, López Villarreal indicó que estos recibirán sus ingresos al 100% como marca la ley.
Por lo que respecta al paro programado que realizará General Motors indicó que es un paro planeado y se aprovecha para dar mantenimiento a la planta y vacaciones a los trabajadores por la época navideña.
“Es un paro normal, no está fuera de sus planes, lo que tranquiliza a todos, si ha habido bajas de volúmenes a nivel nacional”, indicó.
Por su parte, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, sostuvo que muchos socios van a aprovechar este paro para realizar mantenimientos en las plantas y dar capacitación, aunque no están seguros si estos paros afectan en el salario a los proveedores.
“Creo que va a ir más orientado a aprovechar este paro para realizar mantenimientos, capacitar al personal o darles vacaciones, confiamos que tanto GM como los proveedores cuiden a su gente y no los afecten con este paro”, aseguró.