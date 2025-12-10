Descansará 50% de socios de Coparmex en la Región Sureste en últimas semanas del año

Más del 50% de los socios de Coparmex Coahuila Sureste descansará durante la última semana o los últimos 15 días de diciembre, señaló Alfredo López Villarreal, presidente del organismo, quien añadió que durante ese periodo los trabajadores recibirán su sueldo normal.

Destacó que cuentan con 362 socios y más del 50% estará aprovechando estas fechas, sobre todo la última semana de diciembre, periodo en el que aprovecharían para adelantar vacaciones a los trabajadores y realizar mantenimiento preventivo en las plantas.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncian paro en General Motors Ramos Arizpe; se llevará a cabo del 17 de diciembre al 6 de enero

En el caso de los sueldos de los trabajadores, López Villarreal indicó que estos recibirán sus ingresos al 100% como marca la ley.

Por lo que respecta al paro programado que realizará General Motors indicó que es un paro planeado y se aprovecha para dar mantenimiento a la planta y vacaciones a los trabajadores por la época navideña.