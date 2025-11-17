Bancos en México cierran HOY, 17 de noviembre... Esto puedes hacer para realizar transferencias

/ 17 noviembre 2025
    Bancos en México cierran HOY, 17 de noviembre... Esto puedes hacer para realizar transferencias
    Los bancos en México cerrarán sus puertas por el 17 de noviembre, día de asueto oficial en conmemoración por la Revolución Mexicana. FOTO: VANGUARDIA

Por ser un día de descanso oficial, los bancos en todo México cerrarán temporalmente sus puertas solamente el 17 de noviembre, en conmemoración de la Revolución Mexicana

Este 17 de noviembre es uno de los días de asueto oficial más esperados en México, en el que trabajadores de todos los rubros seguramente disfrutarán de un largo fin de semana. Esto en conmemoración de la lucha de Revolución Mexicana, que inició el 20 de noviembre.

Durante los días de descanso oficial, marcados por la Ley Federal del Trabajo (LFT), varios establecimientos suelen cerrar sus puertas, aunque hay algunos en los que sí brindan servicio.

Ante dichos eventos, VANGUARDIA recomienda a todos los cuentahabientes que consideren sus opciones, pues los bancos cerrarán temporalmente por este día... en el caso de que tengas alguna emergencia.

BANCOS EN MÉXICO CERRARÁN SUS PUERTAS POR HOY

La clausura de las instituciones se encuentra establecida en las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de México (ABM), las cuales indican que el tercer lunes de noviembre es día inhábil, lo que deriva en el cierre de puertas temporal.

No obstante, esto no significa el cierre de posibilidades para las y los cuentahabientes, sin importar la entidad bancaria a la que estén adscritos.

CAJEROS Y BANCAS MÓVILES... ESTAS SON LAS OPCIONES PARA SACAR DINERO Y HACER TRANSFERENCIAS

Los cajeros se mantendrán disponibles al público, así que si ocupas retirar efectivo de tu cuenta, puedes acudir personalmente al cajero más cercano y con tu tarjeta realizar el proceso.

En caso de extravío de la tarjeta, recuerda que puedes recurrir a la operación ‘Retirar dinero sin tarjeta’ en un cajero. Solo considera que tendrás que hacer uso de tu aplicación bancaria o banca móvil, para generar un código o clave, escaneando un código QR en cajeros automáticos compatibles, o usando la tecnología NFC con tu celular en cajeros que lo permitan.

Mientras que para consulta de saldos, movimientos y transferencias, puedes recurrir a la banca móvil. Aunque debes considerar lo siguiente:

* Transferencias a cuentas del mismo banco: En su gran mayoría, éstas se reflejan de inmediato, sin importar si es día hábil o inhábil, ya que la operación se procesa internamente en la misma institución.

* Transferencias a cuentas de diferentes bancos: Estas operaciones, que usualmente se realizan mediante el sistema SPEI en México, no se procesan en días inhábiles. El dinero no se moverá hasta el siguiente día hábil bancario disponible, momento en el cual se ejecutará la orden de pago y se reflejará en la cuenta de destino.

¿TIENES QUE HACER UN PAGO DURANTE LA FECHA INHÁBIL?

Si tienes que realizar un pago cuya fecha de vencimiento cae en día inhábil, recuerda que la ABM indica que los usuarios podrán hacerlo hasta el día siguiente hábil y sin cargos extra.

De esta forma, se respeta la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

¿CUÁNTOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO QUEDAN EN 2025?

La Ley Federal del Trabajo reconoce oficialmente estos días de descanso obligatorio para todo el sector obrero durante el año 2025:

• Jueves 25 de diciembre: Navidad, considerado un día de descanso obligatorio en todo el país.

Este día aplica tanto para trabajadores del sector público como privado. En caso de que una persona labore en alguna de esas fechas, la legislación indica que deberá recibir pago doble adicional, es decir, el triple del salario diario correspondiente.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

