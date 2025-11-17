Bancos en México cierran HOY, 17 de noviembre... Esto puedes hacer para realizar transferencias

Este 17 de noviembre es uno de los días de asueto oficial más esperados en México, en el que trabajadores de todos los rubros seguramente disfrutarán de un largo fin de semana. Esto en conmemoración de la lucha de Revolución Mexicana, que inició el 20 de noviembre.

Durante los días de descanso oficial, marcados por la Ley Federal del Trabajo (LFT), varios establecimientos suelen cerrar sus puertas, aunque hay algunos en los que sí brindan servicio.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar: calendario oficial del 17 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos

Ante dichos eventos, VANGUARDIA recomienda a todos los cuentahabientes que consideren sus opciones, pues los bancos cerrarán temporalmente por este día... en el caso de que tengas alguna emergencia.

BANCOS EN MÉXICO CERRARÁN SUS PUERTAS POR HOY

La clausura de las instituciones se encuentra establecida en las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de México (ABM), las cuales indican que el tercer lunes de noviembre es día inhábil, lo que deriva en el cierre de puertas temporal.

No obstante, esto no significa el cierre de posibilidades para las y los cuentahabientes, sin importar la entidad bancaria a la que estén adscritos.