Canasta básica baja a 844 pesos; Profeco presume avance del Pacic

CDMX.- El procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, informó que la canasta básica registra un precio promedio nacional de 844 pesos. Durante la presentación del informe Quién es Quién en los Precios, el funcionario señaló que las acciones coordinadas con el sector privado han permitido mantener los costos por debajo del límite establecido en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

Escalante recordó que el pasado 18 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum firmó la renovación del Pacic con 12 cadenas de autoservicio y 20 agroindustrias. El acuerdo establece el compromiso de mantener los 24 productos esenciales de la canasta básica en menos de 910 pesos, con el fin de apoyar a las familias mexicanas ante presiones inflacionarias.

“La Presidenta firmó la renovación para mantener la canasta básica en menos de 910 pesos. Tenemos un precio promedio de 844 pesos”, destacó el procurador desde Palacio Nacional. Agregó que, hasta el momento, las empresas participantes han respetado los lineamientos acordados y continúan colaborando activamente con la Profeco.

El funcionario reconoció la labor del sector comercial al mantener estables los precios y sostuvo que el seguimiento permanente del Pacic ha sido determinante para evitar incrementos abruptos en productos esenciales. Señaló que el monitoreo seguirá en todo el país para garantizar que los compromisos se cumplan.

Durante su exposición, Escalante destacó también el desempeño de Finabien como la opción más favorable para los paisanos que envían remesas a México. De acuerdo con la Profeco, esta institución ofrece mejores comisiones y tipo de cambio en comparación con otras remesadoras.

Indicó que, con base en la calculadora oficial de remesas, por un envío de 400 dólares Finabien ofrece 7 mil 499.52 pesos en modalidad de depósito o transferencia, resultado de un tipo de cambio competitivo y menores costos por operación.

El procurador añadió que la institución cuenta con mil 700 sucursales y presencia en mil 215 municipios del país, lo que facilita el envío y recepción de recursos para millones de familias. Con información de El Universal