$!Frente Frío #37 y masa de aire ártico generan descenso de temperaturas y evento de ‘Norte’ fuerte; ¿hay onda de calor?

Este día domingo 22 de febrero, el frente frío número 37 recorrerá el oriente y sureste de México, así como la península de Yucatán, originando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones; lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Veracruz, así como lluvias intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo. El frente frío #37 recorrerá rápidamente el litoral del golfo de México, el sureste del país y la península de Yucatán, ocasionando lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Puebla, fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo, así como intervalos de chubascos en Tlaxcala y Yucatán.

La masa de aire ártico asociada al frente generará un marcado descenso de la temperatura en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste mexicano; rachas de viento con posibles tolvaneras en dichas regiones e intensidades de hasta 80 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Guerrero. También persistirá evento de “Norte” intenso con rachas de 90 a 110 km/h en Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec; muy fuerte con rachas de 60 a 80 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y oleaje elevado en costas de dichos estados. Finalmente, el anticiclón en niveles medios de la atmósfera se posicionará en el occidente del territorio nacional, manteniendo la onda de calor en zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero, e iniciando en Colima, a partir de este día. TE PUEDE INTERESAR: Frente frío 37 impactará al noreste con lluvias, vientos intensos y descenso térmico PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 13 °C, mientras que la mínima será de 3 °C. Ramos Arizpe se espera un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima será de 15 °C, mientras que la mínima será de 6 °C. Torreón tendrá un día parcialmente nuboso a soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 21 °C, mientras que la mínima será de 11 °C. En Monclova se espera un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima será de 18 °C, mientras que la mínima será de 8 °C. Piedras Negras disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 20 °C, mientras que la mínima será de 8 °C.

LLUVIAS - Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte) y Tabasco (sur). - Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (Huasteca Baja y Papaloapan). - Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Alta, Sierra Gorda, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Huasteca Alta), Campeche y Quintana Roo. - Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guanajuato, Tlaxcala y Yucatán. - Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México. Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían generar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones. TE PUEDE INTERESAR: Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; azotará con temperaturas de -10 grados, lluvias y evento Norte a estos estados TEMPERTATURAS - Máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa, (centro), Guerrero y Chiapas (costa).

- Máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca.

- Máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Estado de México (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

- Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

- Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León.

- Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

VIENTO Y OLEAJE - Evento de “Norte” de 70 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec; y de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h, durante esta noche y la madrugada del lunes: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. - Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Guerrero; y con posibles tolvaneras: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. - Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California; y con posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. - Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz, además del golfo de Tehuantepec. - Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura, durante esta noche y la madrugada del lunes: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte). TE PUEDE INTERESAR: Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 36 azotará con heladas de -10 grados, aguanieve y lluvias en estos estados ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío. TE PUEDE INTERESAR: Se aproxima nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío se refiere a una gran porción de la atmósfera que contiene aire más frío en comparación con las áreas circundantes. Estas masas de aire frío se forman generalmente en regiones polares o en áreas donde las temperaturas son más bajas. Cuando una masa de aire frío se desplaza hacia regiones más cálidas, puede tener varios efectos en el clima y el tiempo. Cuando una masa de aire frío se encuentra con una masa de aire más cálida, puede dar lugar a cambios climáticos significativos. El aire frío es más denso y tiende a desplazar al aire más cálido, lo que puede provocar la formación de frentes fríos. Estos frentes pueden dar lugar a condiciones meteorológicas como lluvias, nevadas, vientos fuertes o cambios abruptos en la temperatura. En resumen, una masa de aire frío es simplemente una porción grande de la atmósfera que contiene aire frío, y su interacción con masas de aire más cálido puede influir en el clima y el tiempo en una región determinada. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. TE PUEDE INTERESAR: Se aproxima otro nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve

¿QUÉ HACER EN CASO DE VIENTO FUERTE? Ante la presencia de fuerte viento, existen una serie de recomendaciones a seguir, emitidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. En tu casa - Cierra y asegura puertas, ventanas o toldos. - Retira todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente. - Si los vidrios de las ventanas no son tan fuertes, coloca cinta adhesiva transparente en la parte interior para evitar que al romperse los vidrios provoquen daños. - Evita salir de casa si no es necesario. En la calle -Aléjate de casas viejas o en mal estado. -Evita los muros, techos endebles y ligeros, así como las vallas publicitarias, y si vives cerca de uno mantente alerta. -Aléjate de los árboles ya que las grandes ramas podrían romperse y caer. -Evita transitar por parques o avenidas arboladas. -No pases por debajo de andamios o edificios en construcción. -Apártate del cableado eléctrico, así como de espectaculares que puedan caer. -Cubre tus ojos, nariz y boca para evitar enfermedades a consecuencia del polvo y/o tierra.. - Tras el paso de vientos fuertes, limpia coladeras y desagües para evitar que se tapen con hojas o basura. Si estás conduciendo - Ten precaución, ya que son frecuentes los cortes en vías debido a la caída de árboles y cables eléctricos. - Conduce con precaución debido a la posibilidad de formación de nubes de polvo. - Si tu auto se ve afectado por la fuerza del viento, evita los rebases y ten precaución en los cruces y puentes. - Conduce con precaución, disminuyendo la velocidad y con las luces encendidas si la visibilidad es escasa. - Ten precaución al adelantar vehículos de carga pesada, ya que pueden hacer movimientos imprevistos. - Localiza con anticipación los Refugios Temporales habilitados por las autoridades.