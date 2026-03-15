¡Prepárese! La tarde-noche del domingo ingresará el nuevo Frente Frío #41 en México

Para el domingo 15 de marzo en la tarde-noche, un nuevo frente frío número 41 ingresará sobre el norte y noreste de México, interaccionará con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, ocasionará viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h y posibles tolvaneras, durante la noche, en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; además de chubascos en Tamaulipas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Por otra parte, canales de baja presión extendidos sobre el oriente y sureste del país, línea seca en el noreste de México y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, y efectos de la corriente en chorro subtropical, favorecerán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional. Finalmente, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este), finalizando en Durango, Sinaloa y Nayarit. Se pronostica que, en las primeras horas del lunes, de inicio un evento de “Norte” intenso en el litoral de Tamaulipas, condiciones que se extenderán al resto del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec.

TE PUEDE INTERESAR: Sube 5% el consumo de agua en Saltillo ante temperaturas récord FRENTE FRÍO El lunes, el frente frío (núm. 41) y su masa de aire ártico asociada se desplazarán rápidamente sobre la vertiente del golfo de México e interaccionarán con una vaguada polar y con la corrientes en chorro polar y subtropical, originando descenso de temperatura en gran parte del país (excepto en el noroeste, occidente y sur); chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluyendo al Valle de México y la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; evento de “Norte” de fuerte a intenso con rachas de 100 a 120 km/h en Tamaulipas y Veracruz, con rachas de 80 a 100 km/h, durante la noche, en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y con rachas de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán, con oleaje elevado en las costas de los estados indicados; además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, Nevado de Toluca y la Malinche. El martes, el frente frío número 41 se extenderá sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, interaccionará con una vaguada polar sobre el golfo de México y con la corriente en chorro subtropical, originando lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire ártico asociada al frente generará ambiente frío en el noreste, oriente, centro y sureste de la República Mexicana; evento de “Norte” de muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán, con oleaje elevado en las costas de dichos estados; además de mantener la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en los volcanes del centro y oriente de México. El miércoles, el frente frío #41 se extenderá sobre la península de Yucatán y el mar Caribe, seguirá interaccionando con una vaguada polar sobre el golfo de México y con la corriente en chorro subtropical, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire ártico empezará a modificar sus características térmicas favoreciendo un ascenso de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional; sin embargo, continuará viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 50 a 70 km/h en Quintana Roo; y de 40 a 60 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán. PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C, mientras que la mínima será de 16 °C. Ramos Arizpe se espera un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima será de 31 °C, mientras que la mínima será de 14 °C. Torreón tendrá un día con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 32 °C, mientras que la mínima será de 15 °C. En Monclova se espera un día con nubes y claros. La temperatura máxima será de 37 °C, mientras que la mínima será de 20 °C. Piedras Negras disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 38 °C, mientras que la mínima será de 18 °C.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta por ‘Súper Niño en 2026’ ¿por qué los científicos activaron la vigilancia máxima? LLUVIAS Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Campeche. TEMPERATURAS Máximas de 40 a 45 °C: Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), San Luis Potosí (centro y este), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro). Máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas (sur), Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes y Estado de México (suroeste). Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango. Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. VIENTO Y OLEAJE Viento de componente norte de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h y posibles tolvaneras, durante la noche: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur: Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costas de Sinaloa y Nayarit. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

TE PUEDE INTERESAR: Azotarán lluvias fuertes en el sureste, vientos intensos en Chihuahua y temperaturas de hasta 45 °C en el país ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

TE PUEDE INTERESAR: Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados ¿QUÉ HACER EN CASO DE FUERTES LLUVIA? Ante las condiciones de lluvias, se recomienda a la población tomar las siguientes precauciones: - Evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales. - No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya que la corriente puede ser más fuerte de lo que parece. - Mantenerse alejado de ventanas y evitar el uso de aparatos eléctricos durante las tormentas. - Tener a mano una linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios en caso de cortes de energía eléctrica. - Resguardar a las mascotas y asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento. - Las autoridades están en alerta y se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad. - Se solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1. ¿QUÉ HACER EN CASO DE ALTAS TEMPERATURAS? Ante el intenso calor, se emite las siguientes recomendaciones: - Evitar exponerse entre las 11:00 a las 16:00 horas, ya que durante ese periodo se alcanzan las temperaturas más altas. - Usar ropa de tonos claros y de preferencia manga larga. - Tomar abundantes líquidos, de preferencia agua simple, aun cuando no se tenga sed. - Usar bloqueador solar con FPS mayor a 15. - No realizar actividades bajo el sol. - Evitar realizar ejercicio intenso en las horas más intensas de sol. TE PUEDE INTERESAR: Polvo proveniente de Coahuila y sur de Texas contaminará aire de Nuevo León ¿QUÉ ES UNA OLA DE CALOR? Una ola de calor es un período prolongado de clima extremadamente caluroso, que suele venir acompañado de altas temperaturas durante el día y noches cálidas. Este fenómeno meteorológico puede tener efectos adversos en la salud humana, especialmente en grupos de riesgo como niños, ancianos y personas con problemas de salud preexistentes. Las olas de calor pueden provocar deshidratación, agotamiento por calor, golpes de calor e incluso la muerte si no se toman las medidas adecuadas para protegerse del calor intenso. Además, las olas de calor pueden afectar la agricultura, la infraestructura y la vida silvestre, entre otros aspectos. ¿QUÉ HACER ANTE UNA OLA DE CALOR? Ante una ola de calor, es importante tomar medidas para protegerse y mantenerse seguro. Aquí hay algunas recomendaciones: Mantente hidratado: Bebe mucha agua y evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden aumentar la deshidratación. Permanece en lugares frescos: Busca lugares con aire acondicionado o utiliza ventiladores para mantener tu hogar fresco. Si no tienes acceso a aire acondicionado, considera visitar centros comerciales, bibliotecas u otros lugares públicos frescos durante las horas más calurosas del día. Viste ropa ligera y suelta: Usa ropa ligera, de colores claros y suelta, que permita la ventilación y la transpiración. Evita la exposición directa al sol: Si es posible, limita tus actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Protégete del sol: Usa protector solar, sombreros de ala ancha y gafas de sol para proteger tu piel y tus ojos de los rayos ultravioleta. Mantén contacto con amigos y familiares: Asegúrate de que las personas mayores, los niños pequeños y otras personas vulnerables estén seguros y frescos. Mantén los alimentos frescos: Evita dejar alimentos perecederos fuera del refrigerador durante períodos prolongados y asegúrate de que tu refrigerador funcione correctamente durante las olas de calor para prevenir la contaminación alimentaria. Estar atento a las señales de advertencia: Presta atención a los síntomas de agotamiento por calor, como mareos, náuseas, dolor de cabeza y piel enrojecida y caliente. Si experimentas estos síntomas, busca un lugar fresco y bebe agua. No dejes niños o mascotas en vehículos: Nunca dejes a niños o mascotas en un automóvil estacionado durante períodos prolongados, ya que las temperaturas dentro del vehículo pueden aumentar rápidamente y convertirse en un riesgo para la vida. Siguiendo estas recomendaciones, puedes ayudar a protegerte a ti mismo y a tus seres queridos durante una ola de calor.

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