Temporada de huracanes 2026 afectará más al Pacífico, ¿cuándo empieza en México?

El frío se va y el calor comienza a surgir; sin embargo, la temporada de huracanes de 2026 presentará condiciones similares a las de 2025, aunque con la presencia del fenómeno de ‘El Niño’ mantendrá las alertas en las costas del oceano Pacífico al sur de México.

Según entrevista con el medios de comunicación N+, el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vazquez, adelantó que para la próxima temporada de fenomenos meteorológicos existe mayor posibilidad de formación de ciclones en el Pacífico por ‘El Niño’, mientras que en Caribe y el Golfo de México podría ser menor.

Apunta que en septiembre podría registrarse variaciones en la distribución de ciclonres entre ambas cuencas, mes el cual es considerado históricamente el más activo de la temporada de huracanes.

SMN registró una acumulación de tres años consecutivos en los cuales al menos un huracán mayor ha impactado en el Pacífico Sur, especialmente en Guerrero, por lo que mantiene a esta entidad como una zona de máxima atención.

La temporada de huracanes en el océano Pacífico inicia el próximo 15 de mayo, pero en el océano Atlántico comienza el 1 de junio, de acuerdo con el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional.

ALERTAS POR LLUVIAS EN TU CELULAR

La autoridad parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) afirmaron que realizarán durante 2026 pruebas para implementar un sistema de alerta por lluvias extremas, por medio de la misma plataforma que manda avisos sísmicos.

La propuesta que es impulsada por la Presidencia, la cual contempla el envío de notificaciones directamente a los teléfonos celulares, aunque no sería una alerta por huracán, más bien un aviso por lluvias extremas asociadas a sistemas meteorológicos.

Cabe destacar, tendrá el objetivo de que la población reciba avisos preventivo y con días de anticipación al inicio de temporales intensos para que puedan tomar medidas oportunas.

¿QUÉ ES UN HURACÁN?

Un huracán es un ciclón tropical extremadamente poderoso y destructivo que se desarrolla sobre las aguas cálidas del océano, típicamente en regiones cercanas al ecuador. Los huracanes se forman a partir de disturbios atmosféricos que adquieren rotación debido a la rotación de la Tierra y a la convergencia de los vientos en la superficie.

Los huracanes se caracterizan por tener vientos sostenidos de al menos 119 kilómetros por hora (74 millas por hora) y pueden alcanzar velocidades mucho más altas. Estas tormentas también producen lluvias intensas, marejadas ciclónicas (elevación anormal del nivel del mar) y a menudo generan tornados.

Los huracanes se clasifican en diferentes categorías según la velocidad máxima del viento sostenido en su centro, utilizando la escala de huracanes Saffir-Simpson. Esta escala va del huracán de categoría 1, con vientos de 119 a 153 kilómetros por hora, hasta el huracán de categoría 5, con vientos superiores a 252 kilómetros por hora.

Los huracanes pueden tener impactos devastadores en las áreas que afectan, causando inundaciones, destrucción de propiedades, interrupción de servicios básicos y, en los peores casos, pérdida de vidas humanas. Es fundamental estar preparado y seguir las instrucciones de las autoridades locales cuando se aproxime un huracán.

CATEGORÍAS DE UN HURACÁN

La escala de huracanes Saffir-Simpson es la que se utiliza para clasificar la intensidad de los huracanes basándose en la velocidad del viento y sus posibles efectos en tierra. Esta escala tiene cinco categorías, numeradas del 1 al 5:

Categoría 1: Huracán leve. Vientos de 119 a 153 km/h (74 a 95 mph). Daños principalmente a árboles, carteles y casas móviles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas bajas cerca de la costa.

Categoría 2: Huracán moderado. Vientos de 154 a 177 km/h (96 a 110 mph). Daños más significativos a edificaciones y árboles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas costeras hasta varios cientos de metros tierra adentro.

Categoría 3: Huracán severo. Vientos de 178 a 208 km/h (111 a 129 mph). Daños extensos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden causar inundaciones significativas tierra adentro.

Categoría 4: Huracán extremadamente severo. Vientos de 209 a 251 km/h (130 a 156 mph). Daños catastróficos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar varios kilómetros tierra adentro.

Categoría 5: Huracán catastrófico. Vientos de más de 252 km/h (157 mph). Daños catastróficos a casi todas las estructuras, con la posibilidad de que muchas edificaciones queden completamente destruidas. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar profundamente tierra adentro, dejando áreas inhabitables por semanas o meses.

¿QUÉ HACER EN CASO DE HURACÁN?

En caso de huracán, es crucial seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y las autoridades locales para proteger tu vida y la de tus seres queridos. Aquí hay algunas acciones que puedes tomar para prepararte y mantener la seguridad durante un huracán:

Mantente informado: Sigue las actualizaciones meteorológicas y las advertencias de huracanes proporcionadas por los servicios meteorológicos y las autoridades locales. Utiliza fuentes confiables de información.

Prepara suministros: Abastece un kit de suministros de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, pilas, un radio de emergencia, documentos importantes y suministros básicos de primeros auxilios.

Refuerza tu hogar: Asegura puertas y ventanas con tablones de madera o contraventanas. Retira objetos al aire libre que puedan convertirse en proyectiles durante la tormenta.

Planifica una ruta de evacuación: Si vives en una zona propensa a inundaciones o marejadas ciclónicas, planifica una ruta de evacuación y mantente listo para evacuar si las autoridades locales lo ordenan.

Almacenamiento seguro de objetos: Guarda objetos importantes en lugares seguros y elevados para protegerlos de posibles inundaciones.

Mantente en un lugar seguro durante la tormenta: Quédate en el interior de un edificio sólido y seguro durante la tormenta. Evita las ventanas y las puertas exteriores. Si es necesario, busca refugio en una habitación interior sin ventanas.

Evita conducir durante la tormenta: Evita conducir o caminar por áreas inundadas. Las inundaciones repentinas pueden ser extremadamente peligrosas.

Mantén la calma y ayuda a los demás: Mantén la calma y ayuda a aquellos que puedan necesitar asistencia, especialmente a personas mayores, niños y personas con discapacidades.

Recuerda que la preparación y la prevención son clave para minimizar los riesgos y mantener la seguridad durante un huracán.

