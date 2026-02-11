¿Ya puedo programar cita para la credencial? INE anuncia que sistema opera con normalidad, tras caída

Luego que el martes 10 de febrero se reportara la caída del sitio para agendar cita para la credencial de elector, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que restableció satisfactoriamente su sistema de comunicación con la ciudadanía vía Internet y su programa de citas se encuentra operando con normalidad. El INE señaló que la solución fue satisfactoria para la adecuada atención a la población. Así como refrendó su compromiso con la ciudadanía de México para garantizar los servicios digitales confiables, seguros y disponibles, particularmente en el contexto de los preparativos técnicos rumbo a la Jornada Electoral en Coahuila prevista para el 7 de junio de 2026.

A través de un comunicado, el INE confirmó que su sistema de citas se vio afectado desde la mañana del martes por fallas en el servicio de internet, llamando a la ciudadanía a reintentar el trámite de la credencia de elector posteriormente. Tras varias quejas en redes sociales, el instituto reconoció que no se pudieron agendar citas, limitándose a esperar que en las próximas horas el servicio se restableciera. "Desde las primeras horas de este martes 10 de febrero, la comunicación vía Internet del Instituto Nacional Electoral (INE), se vio afectada por problemas en el servicio que brinda la compañía telefónica proveedora. Esta situación afectó, entre otras cosas, la posibilidad de agendar una cita para obtener la Credencial para Votar con Fotografía (...) Con base en ello, el INE hace un llamado a la ciudadanía para realizar su trámite posteriormente. Se espera que la comunicación se restablezca en las próximas horas. El INE agradece a la ciudadanía su comprensión ante esta situación que afecta nuestros servicios. Una vez restablecido el sistema de Internet, los sistemas volverán a la normalidad y se agilizarán los trámites correspondientes", indicó la autoridad electoral en un breve comunicado.

Este 11 de febrero, la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) y la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) explicaron que la intermitencia temporal registrada el martes afectó a uno de los servicios de consulta que alimenta el formulario de generación de citas, sobre todo en el despliegue del catálogo de entidades federativas, lo que desconcertó a la ciudadanía. A lo que el equipo técnico del INE activó los protocolos de monitoreo y contingencia, estabilizando el servicio y reforzando la infraestructura para evitar futuras afectaciones. Destacaron que en ningún momento se comprometió la seguridad de la información personal de la ciudadanía, ni la integridad de la base de datos institucionales. Por lo que ahora se encuentra operando con normalidad, mientras que de manera progresiva se restableció la totalidad de sus funciones. Siendo así que el INE recomienda a los usuarios que, en caso de persistir alguna dificultad momentánea, intente nuevamente el acceso unos minutos después o utilice navegadores actualizados. PASOS PARA RENOVAR TU CREDENCIAL PARA VOTAR Renovar tu credencial es un proceso sencillo, pero requiere preparación. Sigue estos pasos para completar el trámite: Hacer una cita o acudir al módulo: Encuentra el módulo más cercano a tu domicilio o lugar de trabajo en el sitio oficial del INE. Puedes agendar una cita para agilizar el trámite o acudir directamente para obtener un turno. Preparar los documentos necesarios: • Antes de acudir al módulo, asegúrate de llevar: • Acta de nacimiento. • Identificación con fotografía (puede ser tu credencial vencida). • Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses). • Acudir al módulo: Presenta los documentos en el módulo asignado. El personal del INE validará tu información y tomará una nueva fotografía. • Recoger tu credencial: Una vez lista, deberás acudir al mismo módulo con el comprobante que te dieron al iniciar el trámite. Puedes verificar el estatus de tu credencial antes de recogerla en la página del INE.

¿QUÉ PASA SI NO RENUEVO MI INE? Si tu credencial está vencida o tiene información desactualizada, no solo perderás el derecho a votar, sino que tampoco podrás utilizarla como identificación oficial para trámites cotidianos. Datos curiosos sobre el INE y las credenciales para votar Primera credencial: La credencial para votar con fotografía se emitió por primera vez en 1992, revolucionando la identificación oficial en México. Vigencia de 10 años: Aunque las credenciales antiguas no tenían fecha de expiración, el sistema actual establece una duración máxima de 10 años para garantizar datos actualizados. Modernización tecnológica: En los últimos años, las credenciales del INE han incorporado códigos QR y elementos de seguridad avanzados para evitar falsificaciones.

FECHAS CLAVES RUMBO A 2026 El Instituto Electoral de Coahuila dio a conocer el calendario del Proceso Electoral Local Ordinario mediante el cual la ciudadanía elegirá a los diputados de la próxima Legislatura que ocuparán las 25 curules del Congreso del Estado. Aunque algunas actividades arrancaron desde finales de 2025, el proceso entrará en operaciones a partir de enero. De acuerdo con el calendario, a partir del pasado día 2 y hasta el 30 de enero de 2026, los partidos políticos en la localidad podrán solicitar ante el IEC el registro de sus convenios de coalición, y será el día 9 de febrero, cuando el órgano electoral resolverá cuáles son las alianzas cumplen con los requisitos legales y que podrían aparecer juntos en la boleta. Además, el calendario establece para aquellos que deseen postularse por la vía independiente a los partidos, que el procedimiento para recabar el apoyo ciudadano se realizará a partir del 25 de febrero y hasta al 16 de marzo de 2026; periodo en que los partidos desarrollarán sus procesos internos durante el periodo de precampañas, que irá del 1 al 20 de marzo de 2026. La etapa de registro de candidaturas se concentrará a finales de abril, cuando el IEC recibirá las solicitudes del 25 al 29 de abril de 2026, y posteriormente los Comités Distritales y el Consejo General revisarán la documentación y aprobarán los registros del 30 de abril al 4 de mayo. Con las candidaturas ya validadas, las campañas electorales para diputaciones locales iniciarán el 5 de mayo y concluirán el 3 de junio de 2026, y será durante este periodo, que los candidatos y partidos podrán presentar propuestas y solicitar el voto de la ciudadanía. A partir del 4 de junio comenzará el proceso de "silencio electoral", lapso en el que queda prohibida la propaganda política y esta etapa se mantiene hasta la Jornada Electoral y busca que las personas votantes tengan un periodo de reflexión previo a emitir su sufragio. La elección finalmente se llevará a cabo el domingo 7 de junio de 2026, y por la noche, el Programa de Resultados Electorales Preliminares comenzará a difundir los primeros resultados de carácter informativo sobre la elección. Los cómputos distritales se realizarán del 9 al 13 de junio de 2026, mientras que el cómputo estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional y la declaración de validez de la elección deberá concluir a más tardar el 14 de junio. Para este procedimiento electoral, el órgano electoral destinará un total de 241 millones de pesos a las actividades que desarrollarán los partidos políticos en la entidad, que hoy en día suman 8 contendientes.