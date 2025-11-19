Académicos ven riesgos ‘muy reales’, pero también oportunidades para México con Trump 2.0

/ 19 noviembre 2025
    Académicos ven riesgos ‘muy reales’, pero también oportunidades para México con Trump 2.0
    En el diálogo señalaron que la figura de Trump, aunque “deleznable”, puede traducirse en escenarios de ventaja para México. FOTO: ESPECIAL

Durante el Seminario Internacional de Gobernanza Global, especialistas evaluaron los impactos políticos, económicos y diplomáticos que implicaría un nuevo periodo

CDMX.- Durante la cuarta sesión del Seminario Internacional Gobernanza Global “Relación México-Estados Unidos y sus desafíos”, celebrado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialistas analizaron las consecuencias que tendría para América del Norte un segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump. El encuentro reunió a académicos mexicanos y extranjeros para discutir los riesgos y oportunidades de la coyuntura.

El investigador John Ackerman consideró que un eventual “Trump 2.0” representa una oportunidad para México, pese a los peligros que calificó como “muy reales”. Entre ellos mencionó el nacionalismo reservado, el racismo neocolonial, el proteccionismo económico, la militarización de la frontera y la criminalización de los migrantes. No obstante, sostuvo que esta coyuntura global abre ventanas para replantear la política industrial del país.

TE PUEDE INTERESAR: Grupo Salinas arremete contra la Corte: ‘resoluciones dictadas desde Palacio Nacional’

Ackerman destacó el llamado “Plan México” y propuso impulsar desde territorio nacional una política industrial fuerte que permita sustituir parte de las importaciones provenientes de Estados Unidos. “Este giro con respecto al estatus quo hegemónico nos puede abrir una oportunidad”, afirmó, al señalar que incluso la figura de Trump, aunque “deleznable”, puede traducirse en escenarios de ventaja para México.

En el diálogo también se abordaron tensiones internas en Canadá, consideradas variables relevantes para la región. El investigador Oliver Santin Peña comparó al primer ministro canadiense, Mark Carney, con un modelo de neocolonialismo financiero tecnócrata, en contraste con el “imperialismo nacionalista fuerte” que atribuyó a Trump.

TE PUEDE INTERESAR: Se frena libertad anticipada de Duarte: testigos lo señalan por tácticas dilatorias y rebeldía

A su vez, el académico José Luis Valdés Ugalde describió el trumpismo como un movimiento internacional que ha alterado las agendas nacionales. Señaló que la política exterior de Trump concentra poder presidencial, redefine la diplomacia y limita la autonomía institucional. Para México, añadió, esto implica una relación más instrumental, centrada en migración, comercio y seguridad.

Valdés advirtió que un segundo mandato inauguraría una “presidencia neoimperial y aislacionista”, con rasgos de autocracia plutocrática. Afirmó que la postura de Trump representa una ruptura con el liderazgo liberal de posguerra y un retorno a lógicas geopolíticas similares a las de la Guerra Fría.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum presiona a EU: cierre ganadero elevó precio de carne y debe resolverse ‘con técnica, no política’

El investigador Roberto Zepeda coincidió en que se trata de un escenario complejo para el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), particularmente ante la posible imposición de nuevos aranceles y mayores exigencias en materia de migración y seguridad. Calificó como “imprudente” la guerra comercial impulsada por Trump durante su primer mandato.

Zepeda también subrayó que el predominio estadounidense se ha erosionado desde inicios del siglo XXI, mientras potencias como China, India, Japón y Rusia han fortalecido su influencia. Advirtió que un “Trump 2.0” respaldado por figuras como Peter Navarro, Stephen Miller y Marco Rubio podría profundizar medidas proteccionistas contrarias a los tratados vigentes.

El seminario concluyó con comentarios de Juan Carlos Barrón, director del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y la moderación de Miguel Ángel Valverde Loya, investigador del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con información de El Universal

