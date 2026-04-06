Adiós al efectivo: Sheinbaum quiere pagos por celular, cuentas sin RFC y casetas electrónicas en 2026

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su administración tiene el objetivo de digitalizar la economía, con la finalidad de que se utilice menos el efectivo y los pagos se realicen a través de teléfonos celulares. Como parte de esa estrategia, expuso que una de las propuestas consiste en permitir la apertura de cuentas bancarias sin la necesidad de que el titular se registre ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, que se pueda abrir una cuenta bancaria sin necesidad de registrarte ante Hacienda, para formalizar la economía, esto se ha hecho en muchos lugares del mundo, de tal manera que la gente que no tiene su RFC pueda, no utilice el efectivo, sino que pueda primero bancarizarse y ya después formalizarse a través de distintos esquemas, esas son las llamadas cuentas N2 o N3, en eso se está trabajando”, expresó. Sheinbaum explicó que el propósito es facilitar que personas sin RFC puedan acceder a servicios bancarios y, posteriormente, incorporarse a la formalidad mediante distintos esquemas, de acuerdo con lo planteado.

Además, señaló que otra meta es que los pagos en las casetas de cobro se realicen por medios electrónicos, sin uso de efectivo. “ Nuestro objetivo también es que este año, las casetas se paguen de manera electrónica, sin efectivo, y también las gasolineras, hacia finales de 2026”, refirió durante su conferencia de prensa. La presidenta indicó que estas acciones forman parte de los planes para impulsar medios de pago digitales y reducir el uso de efectivo en transacciones cotidianas.

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