Alerta en UNAM: detectan caso sospechoso de sarampión y llaman a vigilar síntomas

Noticias
/ 28 enero 2026
    Alerta en UNAM: detectan caso sospechoso de sarampión y llaman a vigilar síntomas
    La institución indicó que mantendrá el seguimiento del caso y de las medidas preventivas. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Sarampión

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


UNAM

La Facultad de Medicina activó medidas de vigilancia epidemiológica tras detectar el caso y anunció refuerzo de acciones preventivas

CDMX.- La Facultad de Medicina informó este miércoles que se identificó un caso sospechoso de sarampión en el grupo 2216 y que se encuentra a la espera de los resultados de las pruebas confirmatorias correspondientes.

En un comunicado, la institución señaló que desde el inicio del brote de sarampión en México, y previamente durante todo 2025, ha realizado campañas de vacunación dirigidas a su comunidad como parte de acciones permanentes de prevención y cuidado de la salud.

La Facultad precisó que el Departamento de Salud Pública dará seguimiento puntual a la persona identificada como caso sospechoso, con el propósito de establecer e implementar las medidas epidemiológicas pertinentes conforme a los lineamientos vigentes.

Como medida adicional de vigilancia epidemiológica, añadió que personal sanitario del IMSS acudirá nuevamente este día a las instalaciones para reforzar acciones preventivas y de orientación sanitaria entre la comunidad.

Entre las recomendaciones emitidas, la Facultad pidió a la comunidad universitaria vigilar la aparición de síntomas compatibles con sarampión, como fiebre, exantema, conjuntivitis, tos o coriza, y mantener atención a cualquier señal que amerite valoración.

También sugirió mantener adecuadamente ventiladas las áreas de trabajo, aulas y espacios comunes, como parte de las medidas preventivas para reducir riesgos de transmisión.

Además, solicitó informar de inmediato a la Coordinación de Servicios a la Comunidad en caso de presentar síntomas o sospecha de contagio, a fin de activar la ruta institucional de atención.

La institución indicó que mantendrá el seguimiento del caso y de las medidas preventivas mientras se conocen los resultados de laboratorio y se determinan las acciones que correspondan.

El Universal

El Universal

