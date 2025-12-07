Alertan sobre ‘atrofia por desuso’ del cerebro por uso excesivo de inteligencia artificial

/ 7 diciembre 2025
    Alertan sobre ‘atrofia por desuso’ del cerebro por uso excesivo de inteligencia artificial
    Hace un llamado a que los resultados generados por la IA sean siempre revisados de manera crítica y aplicados con rigor. ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Especialista en ciencias advirtió sobre los efectos cognitivos del uso intensivo y llamó a utilizarlas únicamente como apoyo y no como sustituto del pensamiento humano

CDMX.- El uso intensivo de herramientas de inteligencia artificial (IA) puede provocar una disminución de la actividad cerebral, así como una reducción del pensamiento crítico y de la curiosidad por adquirir nuevos conocimientos, advirtió la doctora en Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pilar Durán Hernández.

Durante la conferencia titulada “El costo cognitivo de la convivencia. Cómo la IA impacta nuestro cerebro”, la académica explicó que los usuarios activos de plataformas como ChatGPT suelen presentar menor procesamiento cognoscitivo y de raciocinio, lo que se traduce en mayor dificultad para razonar, tomar decisiones propias y desarrollar ideación crítica.

En contraste, señaló que quienes utilizan principalmente herramientas de búsqueda como Google desarrollan un mayor procesamiento cerebral, ya que deben analizar, contrastar y seleccionar información, “al no depender directamente de una herramienta que les entregue respuestas ya elaboradas”.

Durán Hernández advirtió que el principal riesgo del uso indiscriminado de la IA es la atrofia por desuso, lo que puede generar un cerebro hipoactivo. “Es una mente a la que le da flojera pensar”, ejemplificó al explicar los efectos de la dependencia tecnológica en los procesos mentales.

No obstante, reconoció que, bien empleada, la inteligencia artificial es un multiplicador de productividad, siempre y cuando se mantenga claro que se trata de una herramienta de asistencia y no de autoría. “No dejen que la IA les haga la tarea; al final, la que aprende es ella, no nosotros”, puntualizó.

La investigadora recordó que desde la década de los ochenta, con la llegada de internet, comenzó la era digital, lo que revolucionó la comunicación a larga distancia. En ese contexto, afirmó que las generaciones millennial y Z son hoy nómadas digitales que ya no conciben un mundo sin asistentes virtuales como Alexa, Siri o Gemini.

Subrayó que las aplicaciones de la inteligencia artificial están presentes en casi todos los ámbitos de la vida moderna, como el sector salud, transporte, construcción y finanzas. En el ámbito científico, destacó que esta tecnología ha permitido lograr en meses avances que antes tomaban años.

Sin embargo, hizo un llamado a que los resultados generados por la IA sean siempre revisados de manera crítica y aplicados con rigor, ante el auge que ha tenido esta tecnología en los últimos cinco años. “Quienes no somos nativos digitales tenemos que alfabetizarnos; quienes lo son, deben entrenar su cerebro en el uso ético de estas herramientas para que continúe conectándose”, concluyó. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

