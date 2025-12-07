Capturan en México a ‘coyote’ requerido por autoridades de EU

CDMX.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron en Aguascalientes al extranjero Eduardo “N”, originario de South Bend, Indiana, por su probable participación en el delito de tráfico de personas, por el cual es requerido por autoridades de Estados Unidos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la dependencia, la aprehensión derivó de una solicitud de colaboración internacional, en el marco de los acuerdos de cooperación entre México y agencias de seguridad del país vecino.

TE PUEDE INTERESAR: Tragedia en carretera: camión con indígenas rumbo al norte del país vuelca y deja un muerto

Las investigaciones señalan que Eduardo “N” presuntamente se encargaba de transportar e introducir personas desde México hacia Estados Unidos, actividad por la cual solicitaba y recibía cantidades de dinero en efectivo, según información proporcionada por autoridades norteamericanas.

“Como parte de los acuerdos de cooperación con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) se recibió la solicitud para la búsqueda, localización y aprehensión del señalado”, detalló la FGE en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: SAT frena rumores: niega bloqueos de cuentas y operativos masivos

Elementos de la Policía de Investigación Criminal realizaron recorridos en campo y vigilancia mixta, lo que permitió ubicar al presunto responsable en la colonia Macías Arellano, en la capital del estado.

“La detención se efectuó en estricto apego a los protocolos y respetando en todo momento sus derechos humanos”, precisó la Fiscalía estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Plaga imparable: gusano barrenador ya invade casi todo Yucatán

Tras su aseguramiento, el detenido fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), donde permanecerá bajo resguardo para su posterior traslado a los Estados Unidos, país que lo requiere legalmente.

En un contexto paralelo, este sábado concluyó en Aguascalientes el Tercer Foro Internacional de Seguridad y Justicia, al que asistieron más de dos mil policías de 15 entidades del país, así como expertos nacionales e internacionales en materia de seguridad.

Durante el encuentro, especialistas de España, Argentina, Chile, Colombia y El Salvador, así como representantes de agencias estadounidenses como el FBI, DEA, ATF, U.S. Marshals Service y el Departamento de Seguridad Nacional, compartieron metodologías, herramientas y buenas prácticas para el combate al crimen y el fortalecimiento de la justicia, informó el fiscal general del estado, Manuel Alonso García. Con información de El Universal