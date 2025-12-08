Aseguran miles de litros de huachicol abandonados en camionetas en Hidalgo

/ 8 diciembre 2025
    Aseguran miles de litros de huachicol abandonados en camionetas en Hidalgo
    El aseguramiento se realizó durante un patrullaje en una colonia del municipio de Tepeapulco. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El gobernador destacó que en su administración se han recuperado casi seis millones de litros de hidrocarburo

TULA, HGO.- Elementos de seguridad de Hidalgo recuperaron 7 mil 300 litros de hidrocarburo robado, los cuales se encontraban abandonados en tres camionetas sobre un camino de terracería en la colonia Tula, en el municipio de Tepeapulco.

De acuerdo con la corporación, durante un recorrido de vigilancia los agentes detectaron varios contenedores presuntamente utilizados para el traslado ilegal de combustible, por lo que procedieron a realizar una inspección en la zona.

Durante la revisión fueron localizados tres vehículos estacionados a la entrada de un salón de eventos de la localidad. Al inspeccionar las unidades, se encontraron 10 bidones con capacidad de mil litros cada uno, presuntamente destinados al almacenamiento y distribución de gasolina.

En total, las autoridades aseguraron 7 mil 300 litros de hidrocarburo, los cuales quedaron a disposición de las instancias correspondientes para las investigaciones de ley.

Las autoridades señalaron que con esta acción se inhibió la circulación de combustible robado y se redujeron los riesgos para los habitantes de la zona, debido a las condiciones de inseguridad que implica el manejo y traslado de este tipo de material.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, destacó que en lo que va de su administración se han recuperado alrededor de 6 millones de litros de hidrocarburo, cifra que calificó como histórica dentro de la estrategia estatal para el combate al robo de combustible.

Agregó que estas acciones también han contribuido a la disminución de delitos colaterales vinculados al huachicol, como la delincuencia organizada, el uso de vehículos robados y la violencia en comunidades donde se registra esta actividad.

Menchaca adelantó que retomará su propuesta, impulsada desde su etapa como senador, para que el delito de robo de hidrocarburo pueda ser investigado también por autoridades estatales, y no únicamente por instancias federales.

Subrayó que los daños generados por este ilícito afectan directamente a las comunidades, por lo que consideró necesario otorgar mayores facultades a los estados para la investigación y sanción de este tipo de delitos. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

