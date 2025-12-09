Aumentan seguro de vida a policías tras muerte de 53 agentes en el estado

    Aumentan seguro de vida a policías tras muerte de 53 agentes en el estado
    Buscan mejorar las condiciones laborales y operativas de los cuerpos policiacos del estado. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Ante la alta mortalidad de elementos en servicio, se reforzaron protocolos internos y se incrementó la cobertura del seguro de vida para los agentes

CULIACÁN, SIN.- El secretario de Seguridad Pública del estado, general Óscar Rentería Schazarino, informó que en lo que va del año 53 elementos de corporaciones municipales, estatales y federales han perdido la vida en enfrentamientos y ataques directos, situación que ha obligado a fortalecer los protocolos internos de seguridad.

El funcionario detalló que, como parte del programa de mejoras salariales e incorporación de nuevos efectivos a la Policía Estatal Preventiva, el Gobierno del Estado determinó incrementar a un millón 200 mil pesos la cobertura del seguro de vida para los agentes.

Precisó que actualmente la cobertura es de un millón de pesos, y que se encuentran en trámite alrededor de ocho pagos a familiares, algunos de los cuales requieren de procedimientos administrativos que deben completar los ayuntamientos, entre ellos el de Culiacán.

Sobre el caso más reciente, el general Rentería Schazarino se refirió al atentado contra el comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Luis Guillermo, ocurrido el pasado sábado en la colonia Las Quintas, hecho por el cual las autoridades judiciales mantienen abierta una carpeta de investigación.

En materia de estrategia operativa, indicó que en la capital del estado se amplió la cobertura de vigilancia a 285 cuadrantes, esquema mediante el cual cada corporación tiene a su cargo sectores específicos, bajo un modelo de coordinación interinstitucional.

Respecto a los hechos violentos ocurridos en el primer cuadro de la capital, como el asesinato de un conductor de una empresa de paquetería que trasladaba un vehículo de lujo con reporte de robo, así como el atentado a balazos contra un joven, señaló que estas zonas están bajo resguardo de la policía municipal con respaldo del Ejército.

Rentería Schazarino afirmó que los ajustes en los protocolos buscan proteger la integridad de los elementos en campo, frente al incremento de agresiones directas por parte de grupos delictivos.

Finalmente, reiteró que la estrategia de seguridad se mantiene en revisión permanente, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y operativas de los cuerpos policiacos del estado. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

