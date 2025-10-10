Balacera por error entre Guardia Nacional y policías estatales deja un muerto y dos heridos en Culiacán

CDMX.- Un elemento de la Policía Estatal Preventiva, identificado como Jesús Enrique “N”, de 23 años, perdió la vida tras un enfrentamiento con miembros de la Guardia Nacional ocurrido la tarde de este jueves en la avenida Aeropuerto, en la colonia Bachigualato, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el intercambio de disparos se originó a raíz de un error de identidad entre ambas corporaciones. Los agentes de la Guardia Nacional viajaban vestidos de civiles a bordo de una camioneta Mitsubishi, lo que generó sospechas entre los policías estatales que patrullaban la zona.

Al notar la presencia del vehículo, los agentes estatales iniciaron una persecución, presumiendo que se trataba de civiles armados. Durante el seguimiento, ninguno de los grupos se identificó oficialmente, lo que derivó en una balacera sobre la vía pública.

En medio del intercambio de disparos, el agente Jesús Enrique “N” resultó gravemente herido. Fue trasladado de emergencia a un hospital, donde falleció minutos después a causa de las lesiones de bala.

Por su parte, dos elementos de la Guardia Nacional -un hombre y una mujer- también resultaron heridos durante el enfrentamiento. Ambos fueron atendidos por paramédicos locales y trasladados a un hospital de la zona, donde permanecen bajo observación médica.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmaron el incidente y expresaron sus condolencias a la familia del agente fallecido. Al mismo tiempo, informaron que se ha iniciado una investigación interna conjunta para determinar las circunstancias exactas del suceso y deslindar responsabilidades.

Fuentes extraoficiales señalan que el intercambio de fuego duró varios minutos, provocando alarma entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona. Elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado arribaron posteriormente para asegurar el área y recabar indicios balísticos.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna corporación ha emitido un informe detallado sobre los motivos de la confusión ni sobre las condiciones en que los elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abierta una carpeta de investigación y adelantó que revisará protocolos de identificación entre corporaciones, con el objetivo de evitar que hechos como este se repitan. Con información de El Universal