Banca de desarrollo canaliza más de 715 mil mdp al sector privado al tercer trimestre

/ 24 diciembre 2025
    Banca de desarrollo canaliza más de 715 mil mdp al sector privado al tercer trimestre
    La dependencia informó que los recursos se concentraron principalmente en el apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Mantuvo tendencia al alza durante el año, con recursos dirigidos a empresas, sectores productivos estratégicos y programas de inclusión financiera

CDMX.- El financiamiento otorgado por la banca de desarrollo al sector privado superó los 715 mil 700 millones de pesos al cierre del tercer trimestre del año, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como parte de la estrategia de impulso a la actividad económica y productiva.

La dependencia informó que los recursos se concentraron principalmente en el apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, a través de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), instituciones orientadas al financiamiento empresarial y al comercio exterior.

Asimismo, se canalizaron apoyos a productores del sector agropecuario y rural mediante los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), mientras que proyectos de infraestructura fueron respaldados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

En el ámbito de la vivienda, la SHCP indicó que la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) mantuvo programas de financiamiento, mientras que el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) otorgó créditos dirigidos al personal de las fuerzas armadas.

Respecto a la calidad de los activos, Hacienda señaló que la cartera de la banca de desarrollo se mantuvo con niveles controlados de morosidad. Al cierre del tercer trimestre, el Índice de Morosidad (IMOR) se ubicó en 2.3% para las sociedades nacionales de crédito y en 6.7% para los fondos y fideicomisos públicos de fomento.

Estas cifras se registraron sobre una cartera total superior a 1.3 billones de pesos, lo que, de acuerdo con la dependencia, refleja estabilidad en la operación financiera de estas instituciones.

La SHCP agregó que, hacia el cierre del ejercicio 2025, la banca de desarrollo acumuló utilidades por 47.1 mil millones de pesos, lo que permitió el cobro de aprovechamientos y su correspondiente capitalización sin comprometer la solidez financiera del sistema.

En materia de inclusión financiera, la dependencia destacó que el Banco del Bienestar consolidó su presencia territorial al operar 3 mil 150 sucursales, con cobertura en 98.4% de la población, mientras que Financiera para el Bienestar (Finabien) mantuvo una red de mil 700 sucursales y otorgó apoyos crediticios por 861.7 millones de pesos a más de 39 mil personas, incluidos programas dirigidos a mujeres indígenas y afromexicanas. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

