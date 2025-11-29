Buscan a jefe de escoltas de Manzo por homicidio por omisión, informa Fiscalía de Michoacán

URUAPAN, MICH.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán solicitó el apoyo de las instancias de seguridad y procuración de justicia de todo el país para localizar a José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien cuenta con orden de aprehensión vigente.

El funcionario es coronel retirado del Ejército Mexicano y se encuentra relacionado con la misma causa penal por la que siete escoltas ya fueron vinculados a proceso, al considerar que incurrieron en los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas por comisión por omisión, en calidad de garantes, informó el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña.

TE PUEDE INTERESAR: México tiene capacidad científica para energías renovables, pero falta mayor vinculación: especialistas

El fiscal explicó que los escoltas formaban parte del círculo directo de seguridad del presidente municipal y que, de acuerdo con los videos de los hechos, el agresor, un menor de 17 años identificado como Víctor Manuel, intentó acercarse en tres ocasiones hasta lograr disparar contra el edil, sin que los elementos intervinieran oportunamente.

“No fue un exmilitar ni un exmarino, fue un joven de 17 años, presuntamente bajo los efectos de la droga, que burló el círculo de seguridad. Era el único con capucha blanca y con las manos dentro de la sudadera, y no se percataron del riesgo en los dos primeros acercamientos ni en el tercero, cuando ocurrió el homicidio”, señaló Torres Piña.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Nunca más calladitas’: Sheinbaum enfrenta comentarios misóginos y celebra apoyo de mujeres

El fiscal detalló que el 1 de noviembre se registraron siete disparos: seis contra el cuerpo del alcalde y un séptimo que, con base en dictámenes periciales, provino de la misma arma del agresor y fue accionado 15 segundos después por uno de los escoltas, quien abatió al atacante.

Precisó que la orden de aprehensión fue girada contra ocho escoltas, de los cuales siete ya fueron detenidos, mientras que Jiménez Miranda permanece prófugo, por lo que ya se pidió la colaboración de corporaciones municipales, estatales y federales para dar con su paradero.

TE PUEDE INTERESAR: El campo dobla al gobierno en Ley de Aguas: celebran cambios tras bloqueos y presión nacional

Como antecedente, el fiscal recordó que el cuerpo de escoltas fue detenido el 21 de noviembre dentro de la Casa de la Cultura de Uruapan, a excepción del coordinador del grupo. También confirmó que Jiménez Miranda fue antes director municipal de Seguridad Pública, cargo que dejó tras una denuncia por violencia familiar interpuesta por su esposa, y posteriormente fue designado jefe de escoltas por el propio alcalde.

Sobre la investigación, Torres Piña informó que la Fiscalía ha realizado 274 diligencias, entre ellas 143 dictámenes periciales, 128 entrevistas y 10 análisis de datos, con apoyo de peritos de la Fiscalía de Nuevo León y de la Fiscalía General de la República, cuyos dictámenes ya fueron incorporados a la carpeta de investigación.

TE PUEDE INTERESAR: Cierran frontera al cerdo español: México frena importaciones por brote sanitario en Barcelona

Finalmente, indicó que, tras la vinculación a proceso de los escoltas y de uno de los presuntos operadores logísticos del crimen, el juez concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Añadió que también se investiga a Jorge Armando N, alias “El Licenciado”, quien fue detenido en flagrancia con arma de uso exclusivo del Ejército, droga y tras intentar sobornar a agentes con 10 mil dólares, y es señalado como posible autor intelectual del homicidio. Con información de El Universal