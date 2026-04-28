En medio de temperaturas de 42 grados, Mérida vive ola de apagones

MÉRIDA, Yuc.- Con la llegada de la ola de calor, también regresaron los apagones que se han presentado en diferentes puntos de Mérida, Yucatán.

Desde el pasado fin de semana, vecinos del segundo cuadro del centro de Mérida y varias zonas del sur de la capital reportaron falta de energía eléctrica por hasta ocho horas.

Anoche, habitantes de la colonia María Luisa, en Mérida, reportaron que desde el domingo por la noche se quedaron sin electricidad, la cual se restableció en las primeras horas de este martes.