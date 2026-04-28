En medio de temperaturas de 42 grados, Mérida vive ola de apagones

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México
/ 28 abril 2026
    En medio de temperaturas de 42 grados, Mérida vive ola de apagones
    Los apagones también se han presentado en el norte de Mérida, en la zona de Sodzil y en Polígono 108, donde los vecinos han sufrido hasta 10 horas sin electricidad. FOTO: Archivo / Cuartoscuro Fotógrafo Especial

Desde el pasado fin de semana, vecinos del segundo cuadro del centro de Mérida y zonas del sur de la capital reportaron falta de energía eléctrica por hasta ocho horas

MÉRIDA, Yuc.- Con la llegada de la ola de calor, también regresaron los apagones que se han presentado en diferentes puntos de Mérida, Yucatán.

Desde el pasado fin de semana, vecinos del segundo cuadro del centro de Mérida y varias zonas del sur de la capital reportaron falta de energía eléctrica por hasta ocho horas.

Anoche, habitantes de la colonia María Luisa, en Mérida, reportaron que desde el domingo por la noche se quedaron sin electricidad, la cual se restableció en las primeras horas de este martes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/consejeros-del-ine-se-resisten-a-aprobar-regulaciones-a-campanas-anticipadas-CC20335214

También vecinos del barrio de La Ermita vivieron horas de calor extremo, luego del estallido de un transformador de la CFE ubicado en la calle 64-A entre 79 y 81, que dejó sin energía eléctrica a varias viviendas entre la tarde de ayer y las primeras horas de este martes.

Los apagones también se han presentado en el norte de Mérida, en la zona de Sodzil y en Polígono 108, al nororiente de la capital yucateca, donde los vecinos han sufrido hasta 10 horas sin electricidad.

ESTE MARTES SE REPORTAN APAGONES

Los afectados informaron que han reportado el desperfecto ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual les dijo que el servicio eléctrico podría reanudarse entre 6 y 10 horas.

Hasta el momento, la CFE no ha proporcionado más información sobre estos apagones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/movilizacion-policiaca-nuevamente-por-amenazas-en-cuatro-planteles-educativos-de-nuevo-leon-MC20335018

Este martes se reportan apagones intermitentes en las colonias Vicente Solís, Canto, Polígono y Salvador Alvarado.También, en Kanasín se registran apagones en colonias como Alameda, Villas de Oriente, Valle Oriente, Fontana y Palmas de San Pedro.

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