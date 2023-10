Claudia Sheinbaum llama a la creación de comités para dominar el Congreso

ASPIRANTES A LA GUBERNATURA DE PUEBLO SE UNEN A LA 4T

Previamente, en una reunión privada, Claudia Sheinbaum se reunió con aspirantes a la gubernatura de Puebla y otras personalidades que se sumaron al Acuerdo por la Unidad de la Transformación.

Entre los presentes estuvieron Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados federales de Morena; Alejandro Armenta Mier, senador; Julio Huerta Gómez, ex secretario de Gobernación de la entidad; Claudia Rivera Vivanco, exalcaldesa de la Ciudad de Puebla; Olivia Salomón, ex secretaria de Economía; Melitón Lozano, ex secretario de Educación, entre otros aspirantes.

En sus redes sociales, Sheinbaum destacó: “Puebla camina por el lado de la esperanza y la transformación, por eso vamos en unidad, con movilización y organización. Gracias a nuestra militancia, coordinadores, dirigentes y a Sergio Salomón, gobernador de Puebla”.