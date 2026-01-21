‘Con Morena no hay castigo’: PRI acusa impunidad y difunde video para atacar al gobierno

CDMX.- El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que en México prevalece la impunidad porque los delincuentes saben que con Morena no habrá castigo, al considerar que se trata de un gobierno “incapaz, rebasado y sin rumbo”, según un comunicado del partido.

“Los delincuentes saben que no hay castigo y que el gobierno no los enfrenta. La gente vive con miedo, sale a trabajar sin saber si va a regresar y ve cómo la inseguridad crece mientras Morena no hace nada”, afirmó el dirigente priista.

TE PUEDE INTERESAR: Agentes de Guardia Nacional le rompieron tres costillas, pero no presentó denuncia: Caso de Leonardo Escobar

Moreno Cárdenas sostuvo que esa situación “no es normal y no se puede aceptar”, y señaló que en el PRI se ubican “del lado de las familias” que buscan vivir “tranquilos, en paz y con seguridad”.

En el mismo posicionamiento, la dirigencia nacional del PRI afirmó que Morena “fracasó en lo más básico: proteger a la gente”, y aseguró que los criminales identifican al gobierno como incapaz de enfrentar la inseguridad.

TE PUEDE INTERESAR: GM México descarta aumento de despidos en el país y explica cese de trabajadores en Coahuila

Como parte de la estrategia, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI informó que lanzó una campaña de comunicación en redes sociales con la etiqueta #ConMorenaSeLaSaben, en la que sostiene que en los últimos siete años uno de cada dos mexicanos adultos ha sido víctima de algún delito, y que más del 90% no denuncia.

En un video difundido dentro de esa campaña, el partido muestra un asalto en un vehículo de transporte público, donde un presunto delincuente armado agradece a Morena y, tras consumar el robo, baja y huye mientras dos elementos policiacos aplauden, según la descripción incluida por el PRI.

TE PUEDE INTERESAR: Preocupación en la Frontera Sur con Guatemala; ciudadanos exigen mayor seguridad

La dirigencia priista insistió en que, a su juicio, “los delincuentes saben que con Morena habrá abrazos, impunidad y cero consecuencias”, y reiteró que el gobierno es incapaz de garantizar seguridad.